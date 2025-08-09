Frankenthal – Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Strandbad -Zeugen gesucht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum vom 07.08.2025, gegen 21:30 Uhr bis zum 08.08.2025, gegen 09:50 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Straße Am Strandbad in Frankenthal. Eine bisher unbekannte Person beschädigte wahrscheinlich beim Vorbeifahren in Richtung Frankenstraße die Außenspiegel von drei Autos, die dort parkten. Anschließend verließ der unbekannte Fahrer die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal