Frankenthal – Baumschnittarbeiten: Heßheimer Straße/ Beindersheimer Straße teilweise gesperrt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund von Baumschnittarbeiten in der Heßheimer Straße/ Beindersheimer Straße

im Auftrag der Stadt Frankenthal ist von Mittwoch, 13. August bis Freitag, 15. August,

eine Fahrbahnteilsperrung sowie Gehwegvollsperrung notwendig.

Parallel zu den Baumschnittarbeiten soll in der Unterführung im Auftrag der

Stadtwerke Frankenthal die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Während der

Maßnahme kann die Unterführung vom Bahnhof kommend in Richtung Heßheimer

Straße nicht befahren werden. Der Verkehr und die Buslinien werden umgeleitet.

Um alle Fahrbeziehungen auf der Heßheimer Straße in Richtung Johann-Klein-

Straße, auf dem Westring und der Beindersheimer Straße aufrechtzuerhalten, wird

eine Baustellenampel aufgestellt.

Die Umleitung erfolgt vom Bahnhof kommen über die Friedrich-Ebert-Straße –

Wormser Straße – Nordring und von der Mahlastraße kommend über den Europaring

– Foltzring/ Pilgerstraße – Mörscher Straße – Ostring und Nordring.

Auswirkungen auf den Busverkehr

Es ist mit Einschränkungen auf den Linien 460, 461 (LB Grünstadt) und 468 (LB

Frankenthal) in Fahrtrichtung Stadtklinik sowie 462 (LB Frankenthal) in Fahrtrichtung

Beindersheim zu rechnen.

Die Linien 460, 461, 462 und 468 werden über die Eisenbahnstraße – Friedrich-

Ebert-Straße in die Wormser Straße, anschließend Nordring – Beindersheimer

Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof und schließlich in die Heßheimer Straße

umgeleitet.

Auf der Linie 462 kann die Haltestelle „Dirmsteiner Straße“ im genannten Zeitraum

nicht angefahren werden. Die nächstmögliche Ein- & Ausstiegsmöglichkeit ist die

Haltestelle „Beindersheimer Straße“.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit

Behinderungen zu rechnen ist. Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im

Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: EWF Frankenthal