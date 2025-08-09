  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.08.2025, 11:54 Uhr

Frankenthal – 72 % Zufriedenheit mit Stadtsauberkeit: Stadt Frankenthal sieht positive Entwicklung – Oberbürgermeister Meyer dankt Mitarbeitenden und Bürgerschaft

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Frankenthal ist sauberer geworden. Das zeigt eine aktuelle Bürgerumfrage: 72 Prozent der Frankenthalerinnen und Frankenthaler empfinden ihre Stadt inzwischen als sauber oder sehr
sauber. Für die Stadtverwaltung ist dies ein wichtiges Signal und eine Bestätigung für die
vielen Maßnahmen, die seit dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer
umgesetzt wurden.

Bereits zu Beginn seiner Amtszeit hat Dr. Meyer die Projektgruppe „Sauberes Frankenthal“
ins Leben gerufen, die erstmals alle relevanten Bereiche der Stadtverwaltung dezernats- und
bereichsübergreifend zusammenführt. Damit werden Probleme schneller erkannt,
Maßnahmen gezielter umgesetzt und Abläufe effizienter gestaltet. Seit dem Start wurden
über fünfzig Sofortmaßnahmen umgesetzt, die das Stadtbild sichtbar aufgewertet haben.

Dazu zählen die Aufarbeitung von Sitzbänken und Hochbeeten, gezielte Sonderreinigungen
wie am Jakobsplatz, die Aufstellung von über 40 zusätzlichen Mülleimern im Stadtgebiet, die
Aufstockung der Hundekotbeutelspender auf 119 Standorte sowie das Entfernen von über
30 Baumstümpfen im gesamten Stadtgebiet. Die erste umfassende Intensivreinigung der
Fußgängerzone und angrenzender Straßen findet noch im Spätsommer 2025 statt.

Ein wichtiger Baustein ist auch der Mängelmelder, der seit Oktober 2024 online ist und im
Auftrag des Oberbürgermeisters von der unmittelbar bei ihm angesiedelten Ideen- und
Beschwerdemanagerin Julia Gandyra betreut wird. Über eine App oder können Bürgerinnen
und Bürger Verschmutzungen, wilde Ablagerungen oder Schäden direkt mit Foto und
Standort melden. Die Aufträge werden gezielt an die jeweils zuständigen Bereiche und
Abteilungen gesteuert, um Problemfälle schneller als bisher zu lösen. Der Stadt Frankenthal
ist bewusst, dass diese Prozesse noch weiter optimiert werden müssen, damit Meldungen
künftig noch schneller für die Bürgerinnen und Bürger abgeschlossen werden können.

Der Bürgerdialog ist ein zentrales Element der Sauberkeitsoffensive. Rückmeldungen über
den Mängelmelder, die Ergebnisse des Dialogforums Innenstadt mit mehr als zehn
Terminen, die Orts- und Innenstadtrundgänge sowie die Antilittering-Kampagne „Sauber,
Frankenthal“ des EWF mit Informationsständen in der Innenstadt fließen kontinuierlich in die
Arbeit der Projektgruppe ein. Sie ermöglichen es, Maßnahmen zielgerichtet zu steuern und
konkrete Anliegen der Bevölkerung direkt aufzunehmen.

Auch das ehrenamtliche Engagement der Bürgerschaft wird aktiv gefördert. Mit der neuen
Ehrenamtsvereinbarung, betreut durch Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger im Büro des
Oberbürgermeisters, können Bürgerinnen und Bürger offizielle Reinigungs- und
Pflegearbeiten übernehmen – rechtlich abgesichert und versichert. Zusammen mit der
bewährten Aktion „Sauberhaftes Frankenthal“ des EWF entsteht so ein starkes Netzwerk aus
Verwaltung und Bürgerschaft, das die Stadtsauberkeit spürbar unterstützt.

Besondere Herausforderungen wie wilde Müllablagerungen, die wachsende
Rattenpopulation und die Taubenproblematik werden aktiv angegangen. Die
Rattenbekämpfung auf öffentlichem Grund, die zuvor auf viele Stellen verteilt war, wurde
durch die Projektgruppe „Sauberes Frankenthal“ zentral beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb
(EWF) gebündelt, um koordiniert und effizient zu handeln. Das Taubenmanagement wird in
Frankenthal erstmals eingeführt und hat Modellcharakter: Ehrenamtliche Bürgerinnen und
Bürger gründen gemeinsam mit dem Wildvogelverein Bobenheim-Roxheim einen
Stadttaubenverein, der einen betreuten Taubenschlag in der Innenstadt errichtet.

Durch kontrollierte Fütterung und Eientnahme soll die Population tierschutzgerecht reduziert und
die Verschmutzung durch Tauben deutlich verringert werden. Ergänzend werden die
Maßnahmen durch strenge Kontrollen des Kommunalen Vollzugsdienstes unterstützt. Hierzu
erfolgt demnächst auch eine deutliche Beschilderung im Stadtgebiet, um das
Fütterungsverbot klar zu kommunizieren.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer erklärt: „Die Bürgerinnen und Bürger haben mir bei der
Wahl einen klaren Auftrag erteilt: Frankenthal muss sauberer werden. Diesem Auftrag habe
ich mich vom ersten Tag an gemeinsam mit allen Beteiligten gewidmet. Wir haben bereits
viel erreicht und das Stadtbild sichtbar verbessert, wissen aber auch, dass es an einigen
Stellen weiterhin Verbesserungsbedarf gibt und Sauberkeit eine herausfordernde
Daueraufgabe bleibt – insbesondere bei der Rattenbekämpfung im Stadtgebiet, bei der
Wildvermüllung oder an Altkleidercontainern. Dazu gehört auch, dass wir unseren Eigen-
und Wirtschaftsbetrieb künftig intensiver als bislang durch Investitionen in moderne
Fahrzeuge und Maschinen sowie die Stärkung der Personalressourcen unterstützen
müssen, damit die Stadtsauberkeit dauerhaft gesichert bleibt.“

Zum Abschluss richtet Dr. Meyer seinen besonderen Dank an alle, die zu dieser positiven
Entwicklung beitragen: „Mein Dank gilt insbesondere allen Kolleginnen und Kollegen des
Eigen- und Wirtschaftsbetriebs und der Grünpflege, die täglich im Außendienst für die
Sauberkeit unserer Stadt sorgen oder als Auge der Verwaltung unterwegs sind – von den
Politessen und Politeuren über die Anlagenaufseher hin bis zum kommunalen
Vollzugsdienst. Vor allem danke ich den Bürgerinnen und Bürgern, die ihre
Reinigungsverpflichtung ernst nehmen oder sich ehrenamtlich engagieren. Nur durch dieses
gemeinsame Handeln bleibt Frankenthal sauber und lebenswert.“

Im Herbst 2025 wird die Stadt die Broschüre „Jeder hilFT mit“ an alle Haushalte verteilen.
Sie wird unter Federführung der beim Oberbürgermeister angesiedelten Pressestelle
gemeinsam mit der Projektgruppe Sauberes Frankenthal erstellt. Die Broschüre erläutert
anschaulich, wer nach der Straßenreinigungssatzung für welche Flächen zuständig ist, und
lädt alle dazu ein, die Sauberkeit Frankenthals weiterhin als gemeinsame Aufgabe zu
verstehen und aktiv zu unterstützen. Die Inhalte sind dann auch auf
www.frankenthal.de/sauber zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

