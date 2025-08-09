Frankenthal – 72 % Zufriedenheit mit Stadtsauberkeit: Stadt Frankenthal sieht positive Entwicklung – Oberbürgermeister Meyer dankt Mitarbeitenden und Bürgerschaft

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Frankenthal ist sauberer geworden. Das zeigt eine aktuelle Bürgerumfrage: 72 Prozent der Frankenthalerinnen und Frankenthaler empfinden ihre Stadt inzwischen als sauber oder sehr

sauber. Für die Stadtverwaltung ist dies ein wichtiges Signal und eine Bestätigung für die

vielen Maßnahmen, die seit dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer

umgesetzt wurden.

Bereits zu Beginn seiner Amtszeit hat Dr. Meyer die Projektgruppe „Sauberes Frankenthal“

ins Leben gerufen, die erstmals alle relevanten Bereiche der Stadtverwaltung dezernats- und

bereichsübergreifend zusammenführt. Damit werden Probleme schneller erkannt,

Maßnahmen gezielter umgesetzt und Abläufe effizienter gestaltet. Seit dem Start wurden

über fünfzig Sofortmaßnahmen umgesetzt, die das Stadtbild sichtbar aufgewertet haben.

Dazu zählen die Aufarbeitung von Sitzbänken und Hochbeeten, gezielte Sonderreinigungen

wie am Jakobsplatz, die Aufstellung von über 40 zusätzlichen Mülleimern im Stadtgebiet, die

Aufstockung der Hundekotbeutelspender auf 119 Standorte sowie das Entfernen von über

30 Baumstümpfen im gesamten Stadtgebiet. Die erste umfassende Intensivreinigung der

Fußgängerzone und angrenzender Straßen findet noch im Spätsommer 2025 statt.

Ein wichtiger Baustein ist auch der Mängelmelder, der seit Oktober 2024 online ist und im

Auftrag des Oberbürgermeisters von der unmittelbar bei ihm angesiedelten Ideen- und

Beschwerdemanagerin Julia Gandyra betreut wird. Über eine App oder können Bürgerinnen

und Bürger Verschmutzungen, wilde Ablagerungen oder Schäden direkt mit Foto und

Standort melden. Die Aufträge werden gezielt an die jeweils zuständigen Bereiche und

Abteilungen gesteuert, um Problemfälle schneller als bisher zu lösen. Der Stadt Frankenthal

ist bewusst, dass diese Prozesse noch weiter optimiert werden müssen, damit Meldungen

künftig noch schneller für die Bürgerinnen und Bürger abgeschlossen werden können.

Der Bürgerdialog ist ein zentrales Element der Sauberkeitsoffensive. Rückmeldungen über

den Mängelmelder, die Ergebnisse des Dialogforums Innenstadt mit mehr als zehn

Terminen, die Orts- und Innenstadtrundgänge sowie die Antilittering-Kampagne „Sauber,

Frankenthal“ des EWF mit Informationsständen in der Innenstadt fließen kontinuierlich in die

Arbeit der Projektgruppe ein. Sie ermöglichen es, Maßnahmen zielgerichtet zu steuern und

konkrete Anliegen der Bevölkerung direkt aufzunehmen.

Auch das ehrenamtliche Engagement der Bürgerschaft wird aktiv gefördert. Mit der neuen

Ehrenamtsvereinbarung, betreut durch Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger im Büro des

Oberbürgermeisters, können Bürgerinnen und Bürger offizielle Reinigungs- und

Pflegearbeiten übernehmen – rechtlich abgesichert und versichert. Zusammen mit der

bewährten Aktion „Sauberhaftes Frankenthal“ des EWF entsteht so ein starkes Netzwerk aus

Verwaltung und Bürgerschaft, das die Stadtsauberkeit spürbar unterstützt.

Besondere Herausforderungen wie wilde Müllablagerungen, die wachsende

Rattenpopulation und die Taubenproblematik werden aktiv angegangen. Die

Rattenbekämpfung auf öffentlichem Grund, die zuvor auf viele Stellen verteilt war, wurde

durch die Projektgruppe „Sauberes Frankenthal“ zentral beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb

(EWF) gebündelt, um koordiniert und effizient zu handeln. Das Taubenmanagement wird in

Frankenthal erstmals eingeführt und hat Modellcharakter: Ehrenamtliche Bürgerinnen und

Bürger gründen gemeinsam mit dem Wildvogelverein Bobenheim-Roxheim einen

Stadttaubenverein, der einen betreuten Taubenschlag in der Innenstadt errichtet.

Durch kontrollierte Fütterung und Eientnahme soll die Population tierschutzgerecht reduziert und

die Verschmutzung durch Tauben deutlich verringert werden. Ergänzend werden die

Maßnahmen durch strenge Kontrollen des Kommunalen Vollzugsdienstes unterstützt. Hierzu

erfolgt demnächst auch eine deutliche Beschilderung im Stadtgebiet, um das

Fütterungsverbot klar zu kommunizieren.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer erklärt: „Die Bürgerinnen und Bürger haben mir bei der

Wahl einen klaren Auftrag erteilt: Frankenthal muss sauberer werden. Diesem Auftrag habe

ich mich vom ersten Tag an gemeinsam mit allen Beteiligten gewidmet. Wir haben bereits

viel erreicht und das Stadtbild sichtbar verbessert, wissen aber auch, dass es an einigen

Stellen weiterhin Verbesserungsbedarf gibt und Sauberkeit eine herausfordernde

Daueraufgabe bleibt – insbesondere bei der Rattenbekämpfung im Stadtgebiet, bei der

Wildvermüllung oder an Altkleidercontainern. Dazu gehört auch, dass wir unseren Eigen-

und Wirtschaftsbetrieb künftig intensiver als bislang durch Investitionen in moderne

Fahrzeuge und Maschinen sowie die Stärkung der Personalressourcen unterstützen

müssen, damit die Stadtsauberkeit dauerhaft gesichert bleibt.“

Zum Abschluss richtet Dr. Meyer seinen besonderen Dank an alle, die zu dieser positiven

Entwicklung beitragen: „Mein Dank gilt insbesondere allen Kolleginnen und Kollegen des

Eigen- und Wirtschaftsbetriebs und der Grünpflege, die täglich im Außendienst für die

Sauberkeit unserer Stadt sorgen oder als Auge der Verwaltung unterwegs sind – von den

Politessen und Politeuren über die Anlagenaufseher hin bis zum kommunalen

Vollzugsdienst. Vor allem danke ich den Bürgerinnen und Bürgern, die ihre

Reinigungsverpflichtung ernst nehmen oder sich ehrenamtlich engagieren. Nur durch dieses

gemeinsame Handeln bleibt Frankenthal sauber und lebenswert.“

Im Herbst 2025 wird die Stadt die Broschüre „Jeder hilFT mit“ an alle Haushalte verteilen.

Sie wird unter Federführung der beim Oberbürgermeister angesiedelten Pressestelle

gemeinsam mit der Projektgruppe Sauberes Frankenthal erstellt. Die Broschüre erläutert

anschaulich, wer nach der Straßenreinigungssatzung für welche Flächen zuständig ist, und

lädt alle dazu ein, die Sauberkeit Frankenthals weiterhin als gemeinsame Aufgabe zu

verstehen und aktiv zu unterstützen. Die Inhalte sind dann auch auf

www.frankenthal.de/sauber zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)