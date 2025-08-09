  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.08.2025, 11:21 Uhr

Edenkoben – Probleme im Straßenverkehr

PI EDK

Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Gestern (07.08.2025), gegen 17.30 Uhr, teilte ein 26-jähriger Mann der Polizei Edenkoben mit, dass er in der Weinstraße von einem PKW angefahren worden wäre, daraufhin auf die Straße stürzte und nun verletzt sei.

Vor Ort konnte ermittelt werden, dass der Mann im Bereich der Spielstraße demonstrativ mittig auf der Weinstraße lief, um die Fahrzeuge auf Schrittgeschwindigkeit auszubremsen. Ein passierenden 40-jähriger PKW-Fahrer hielt deshalb an und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Dieser reagierte direkt aggressiv und trat an das Fahrzeug. Dies ließ sich der Fahrzeugführer aber nicht gefallen und stieß den Mann zu Boden, wobei dieser sich an der Hand um am Knie leicht verletzte.

Wenig später erschien der PKW-Fahrer auf der Dienststelle und erstattete wegen des Tritts an sein Fahrzeug Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • MRN-News.de dankt allen Werbepartnern und Meldungseinsendenden vielmals für die erfolgreiche Kooperation.
    >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Zwei Mädchen am Freitagabend sexuell belästigt

    • Ludwigshafen – Zwei Mädchen am Freitagabend sexuell belästigt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Freitag, 08.08.2025 gegen 22:06 Uhr durch einen 17-Jahre alten Jugendlichen und einen 22-Jahre alten Mann im Ludwigshafener Innenstadtbereich angesprochen. Nachdem die beiden jungen Frauen kein Interesse an den beiden Männern signalisierten, berührten diese die Beiden gegen deren Willen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Fahrtkartenkontrolle endet in versuchter Gefährlicher Körperverletzung

    • Ludwigshafen – Fahrtkartenkontrolle endet in versuchter Gefährlicher Körperverletzung
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, 08.08.2025 gegen 20:40, wurde ein 26-jähriger Mann aus Mutterstadt in der Straßenbahn in der Ludwigstraße durch Fahrtkartenkontrolleure kontrolliert. Hierbei konnte er keine gültige Fahrkarte vorweisen und wollte sich daher der Kontrolle entziehen. Daraufhin wurde er durch die Kontrolleure festgehalten. In Folge dessen mischte sich ein unbeteiligter 27-jähriger Mann ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – AFD-Kandidat Joachim Paul kommt nach Maudach – Gegendemonstrationen angekündigt

    • Ludwigshafen – AFD-Kandidat Joachim Paul kommt nach Maudach – Gegendemonstrationen angekündigt
      Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Sonntag wird der AfD-Politiker Joachim Paul in Maudach, einem Stadtteil von Ludwigshafen, erwartet. Der Besuch findet im Rahmen eines lokalen Wahlkampftermins (Oberbürgermeisterwahl) statt. Paul war ursprünglich als Kandidat der AfD für die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen im September vorgesehen, wurde jedoch vom Wahlausschuss nicht zur Wahl zugelassen. ... Mehr lesen»

      • Asselheim/Grünstadt – Geschwindigkeitskontrollen – Mehrere Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell durch 30er-Zonen

    • Asselheim/Grünstadt – Geschwindigkeitskontrollen – Mehrere Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell durch 30er-Zonen
      Grünstadt & Grünstadt/Asselheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitag, den 08.08.2025, wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 11:15 Uhr in der Weinstraße in Grünstadt, Ortsteil Asselheim und zwischen 11:50 Uhr bis 12:45 Uhr in der Otto-Fliese-Straße in Grünstadt durchgeführt. Es konnten insgesamt 32 Fahrzeuge einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen ... Mehr lesen»

      • Südpfalz – Zwölf junge Menschen, ein Ziel: Zukunft gestalten bei der VR Bank Südpfalz

    • Südpfalz – Zwölf junge Menschen, ein Ziel: Zukunft gestalten bei der VR Bank Südpfalz
      Südpfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit frischem Elan und einer ordentlichen Portion Vorfreude sind zwölf junge Menschen am 4. August bei der VR Bank Südpfalz in ihre berufliche Zukunft gestartet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ob Bank- oder Immobilienkaufleute, Marketing- oder Immobilienwirtschaftsstudium – die Nachwuchskräfte bringen vielfältige Talente und Interessen mit. Gleich drei duale Studiengänge sind vertreten: •BWL-Bank: Tristan ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Trickdiebstahl durch falschen Handwerker in Mannheim-Lindenhof – Polizei sucht Zeugen

    • Mannheim – Trickdiebstahl durch falschen Handwerker in Mannheim-Lindenhof – Polizei sucht Zeugen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr meldete sich eine 90-jährige Frau bei der Polizei und gab an, Opfer eines Trickdiebstahls geworden zu sein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 09:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür der Frau in der Speyerer Straße und gab sich als ... Mehr lesen»

      • Klingenmünster – Bekifft und ohne Führerschein zu Dritt auf fremdem Roller

    • Klingenmünster – Bekifft und ohne Führerschein zu Dritt auf fremdem Roller
      Klingenmünster / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstag, 09.08.2025 gegen 02:30 Uhr, wurde in Klingenmünster ein 17-jähriger Rollerfahrer im Bereich Weinstraße kontrolliert, da er unerlaubt zwei weitere Personen auf dem Gefährt beförderte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass weder der Fahrer, noch seine 13- und 18-jährigen Beifahrer eine Fahrerlaubnis besitzen. Da sich ... Mehr lesen»

      • Grünstadt – Mehrere Verkehrsverstöße von Verkehrsteilnehmern, unter anderem Fahren unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

    • Grünstadt – Mehrere Verkehrsverstöße von Verkehrsteilnehmern, unter anderem Fahren unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis
      Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitag, den 08.08.2025 um 09:10 Uhr wurde ein 20-jähriger Rollerfahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt im Traminerweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte am Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 festgestellt werden, welches nie für diesen Roller ausgegeben war. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 20-Jährige den ... Mehr lesen»

      • Kreis Germersheim – Aufhebung des Badeverbotes – Epplesee und der Baggersee in Jockgrim wieder zum Baden freigegeben

    • Kreis Germersheim – Aufhebung des Badeverbotes – Epplesee und der Baggersee in Jockgrim wieder zum Baden freigegeben
      Kreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Nachrichten zum Wochenende: das Landesuntersuchungsamt sowie die Kreisverwaltung in Germersheim, haben in einer Wochenendschicht die Beprobung der seit Donnerstag gesperrten Bade- und Baggerseen in Jockgrim (Johanniswiese) und Neuburg (Epplesee) vorgenommen und heute die Ergebnisse bekanntgegeben. Die Befunde haben ergeben, dass das Badeverbot für beide Seen wieder aufgehoben werden ... Mehr lesen»

      • Haßloch – Waldbrand in südlichem Waldstück östlich der L530 – Löscharbeiten in Gange

    • Haßloch – Waldbrand in südlichem Waldstück östlich der L530 – Löscharbeiten in Gange
      Haßloch (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am heutigen Samstagmorgen, den 09.08.2025, gegen 06:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Haßloch ein Brand in einem Waldstück südlich von Haßloch, östlich der L530, gemeldet. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Feuerstelle zog sich parallel eines Waldweges über etwa 50 bis 100 m. Die Feuerwehr befindet ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS Exklusive Beiträge

    >> Mehr exklusive Meldungen

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com