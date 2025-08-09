Edenkoben – Probleme im Straßenverkehr



Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Gestern (07.08.2025), gegen 17.30 Uhr, teilte ein 26-jähriger Mann der Polizei Edenkoben mit, dass er in der Weinstraße von einem PKW angefahren worden wäre, daraufhin auf die Straße stürzte und nun verletzt sei.

Vor Ort konnte ermittelt werden, dass der Mann im Bereich der Spielstraße demonstrativ mittig auf der Weinstraße lief, um die Fahrzeuge auf Schrittgeschwindigkeit auszubremsen. Ein passierenden 40-jähriger PKW-Fahrer hielt deshalb an und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Dieser reagierte direkt aggressiv und trat an das Fahrzeug. Dies ließ sich der Fahrzeugführer aber nicht gefallen und stieß den Mann zu Boden, wobei dieser sich an der Hand um am Knie leicht verletzte.

Wenig später erschien der PKW-Fahrer auf der Dienststelle und erstattete wegen des Tritts an sein Fahrzeug Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau