Weinheim – Entstehungsbrand in Gartenhütte – Feuerwehr verhindert schlimmeres

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (CS) Am Kerwefreitag entdeckte ein Spaziergänger gegen 08:30 Uhr einen Entstehungsbrand an einer Gartenhütte im Tiefgewann, und alarmierte die Feuerwehr. Am Freitagvormittag kam es in einer Gartenhütte im Tiefgewann in Weinheim zu einem Entstehungsbrand. Ein aufmerksamer Fußgänger entdeckte diesen und alarmierte couragiert die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Weinheim, welche innerhalb weniger Minuten vor Ort war, konnte ein Brand im unteren Bereich eines Gewächshauses festgestellt werden. Durch das schnelle eingreifen der ersteingetroffen Kräfte mit einem Schnellangriffsrohr wurde eine Ausbreitung verhindert. Das Gewächshaus wurde durch den unverzüglich abgesetzten Notruf nur leicht beschädigt. Personen wurden keine verletzt.

Nach Beendigung der Löschmaßnahmen wurde die Außenwand und der umliegende Bereich auf weitere Glutnester kontrolliert. Der Bereich wurde bis zum beenden des Einsatz mit ausreichend Löschwasser weiterhin gekühlt.

Insgesamt waren vier Fahrzeuge und 12 Kräfte vor Ort.

Die Feuerwehr bedankt sich bei dem aufmerksamen Fußgänger für seine schnelle Reaktion, die maßgeblich dazu beigetragen hat, den Brand frühzeitig zu bekämpfen und größere Schäden zu verhindern.

Fotos: Feuerwehr Weinheim / Text: Claus Schmitt