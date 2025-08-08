Schifferstadt – Vollsperrung Bahnhofstraße am Schillerplatz vom 14.-20. August

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Vollsperrung Bahnhofstraße am Schillerplatz vom 14.-20. August.

Von Donnerstag, 14. August bis einschließlich Mittwoch, 20. August muss die Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 10 für den Verkehr voll gesperrt werden. Grund ist die Aufstellung eines Baukrans, sowie die Lagerung von Baumaterial. Die Umleitung erfolgt über die Friedhofstraße und Mannheimer Straße. Die Zufahrt zur Ludwigstraße bleibt möglich.

Die Stadtverwaltung Schifferstadt dankt allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis für die getroffenen Maßnahmen.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt