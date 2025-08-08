Schifferstadt – Rollator-Training: Mobil bleiben – aber sicher!



Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Rollator ist ein treuer Begleiter vieler Seniorinnen und Senioren, doch schon kleine Hindernisse können zu großen Herausforderungen werden. Die Sicherheitsberater für Senioren der Stadt Schifferstadt bieten in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen e. V. ein kostenloses Training für alle interessierten Rollatornutzer und -nutzerinnen an.

Während des Trainings wird unter professioneller Anleitung das Gehen und Drehen auf verschiedenen Untergründen sowie das Ausweichen und Überwinden von Hindernissen geübt. Sofern es die Teilnehmerzahl zulässt, besteht die Möglichkeit der Durchführung eines Rollator-Parcours. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten unbedingt den eigenen Rollator mitzubringen.

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertvolle Tipps über die richtige Höheneinstellung ihres Rollators, wichtige Wartungen und Zubehör zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zum Abschluss erhält jeder den „RollatorFührerschein“ sowie auf Wunsch den Rollatorcheck-Aufkleber.

Der Kurs findet statt am:

Freitag, 5. September 2025, 15 – 17 Uhr

Adlerstube, Kirchenstraße 17, Schifferstadt.

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen beschränkt.

Interessierte melden sich bitte bis zum 01.09.2025 per E-Mail unter die_seniorensicherheitsberater@gmx.de, oder unter der Telefonnummer 0151/ 5853 5958.

Ein Programm der Deutschen Verkehrswacht e. V. durchgeführt von der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen e. V. in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsberatern für Senioren (SfS) der Stadt Schifferstadt.

Quelle: Stadt Schifferstadt