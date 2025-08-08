Münchweiler – Seminare und Sachkunde über Pferde Termine in der zweiten Jahreshälfte am Hofgut Neumühle

Münchweiler/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Hofgut Neumühle in Münchweiler, eine anerkannte Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung, bietet ein breites Spektrum an Aus- und Weiterbildungsprogrammen für die landwirtschaftliche Tierhaltung. Einen besonderen Fokus legt die Einrichtung des Bezirksverbands Pfalz auf die Pferdehaltung. Auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 stehen dafür wieder mehrere praxisorientierte Seminare und Sachkundelehrgänge auf dem Programm. Der Sachkundelehrgang Pferdehaltung findet vom 09. bis 14. September 2025 statt. Er richtet sich an Pferdepensionsbetriebe und andere gewerbliche Betriebe, die einen Sachkundenachweis benötigen sowie sonstige an der Pferdehaltung interessierte Personen. Eine theoretische und praktische Prüfung rundet den Lehrgang ab. Die Kursgebühr beträgt 890 Euro. Ein weiterer Sachkundelehrgang am 21. und 22. September 2025 handelt vom „Schlachten gemäß Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 Theorie für alle Tierarten“. Auch hier wird das Erlernte mittels einer mündlichen und schriftlichen theoretischen Prüfung abgefragt. Die Kursgebühr beträgt 400 Euro. Alles zum Thema „Huf als Dreh – und Angelpunkt der Pferdegesundheit“ lernen Interessierte am 20. September 2025 von Referentin Birgit Houy. Der Unterricht, der von 08:30 bis 16:30 Uhr stattfindet, wird interaktiv gehalten. Die Kursgebühr beträgt 130 Euro.

Der fachgerechte Transport von Pferden steht am 08. November 2025 von 09:00 bis 18:30 Uhr auf dem Lehrplan. Die Ausstellung eines Befähigungsnachweises für den gewerblichen Transport von Pferden ist durch den erfolgreichen Abschluss der Prüfung am Ende des Seminars möglich. Die Kursgebühr beträgt 140 Euro. Das letzte Seminar am 15. November 2025 dreht sich um die Prävention im Pferdesport und die Unfallverhütung für Mensch und Pferd. Von 09:00 bis 17:30 Uhr erläutert Referent Thomas Litzinger die Gefährdungsfaktoren rund um das Pferd. Das Seminar ist für Trainer zur Lizenzverlängerung anerkannt mit Profil 5 = 4 UE. Die Kursgebühr beträgt 120 Euro. Weitere Informationen sind unter www.hofgut-neumühle.de zu finden. Für Fragen steht Beate Hlawitschka unter b.hlawitschka@neumuehle.bv-pfalz.de oder unter 06302-603-22 zur Verfügung. Anmeldeschluss ist jeweils 10 Tage vor Seminarbeginn. In allen Gebühren ist die Verpflegung während der Seminare inklusive. Übernachtungen können zusätzlich gebucht werden.

Quelle: Bezirksverband Pfalz