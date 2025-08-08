Mudau-Mörschenhardt – Zeugen nach Mülleimerbrand gesucht und Biberdamm zerstört

Mudau-Mörschenhardt/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte entsorgten am Mittwoch mehrere Einweggrills in einem Mülleimer in Mudau-Mörschenhardt und setzten diesen so in Brand. Gegen 16:20 Uhr fiel einer Zeugin der brennende Mülleimer an einem Bushäuschen in der Preunschener Straße auf. Ein weiterer Zeuge konnte die Flammen löschen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die vor dem Brandausbruch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Preunschener Straße gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 062819040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn