Mannheim – Zugangsgebäude zum Hauptbahnhof: Lärmschutzwand wird eingesetzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Lindenhofplatz entsteht derzeit ein neues Zugangsgebäude zum Hauptbahnhof mit Fahrradparkhaus. Der Platz mit dem Zugangsgebäude erhält so einen angemessenen städtebaulichen Rahmen – quasi als südliches Pendant zum Willy-Brandt-Platz auf der Innenstadt-Seite. Das Fahrradparkhaus wird künftig für ca. 580 Fahrräder eine trockene und sichere Abstellmöglichkeit bieten. Durch die sinnvolle Verknüpfung ökologischer Verkehrsarten wird hier ein wichtiger Beitrag für nachhaltige Mobilität in der Stadt geleistet.

Aktuell wird hinter dem Zugangsgebäude eine Lärmschutzwand errichtet, die für den Stadtteil Lindenhof den Verkehrslärm reduzieren soll und künftig für eine klare räumliche Trennung zur Südtangente B36 sorgt. Für die ausführenden Arbeiten wird Platz für einen Kran benötigt. Zudem müssen Sicherheitsabstände zum fließenden Verkehr eingehalten werden. Die Fahrbahn der B36 ist daher bis zum Ende der Sommerferien am Samstag, 13. September 2025, in östliche Fahrtrichtung (stadtauswärts) verengt. Beide Spuren sind befahrbar, die westliche Fahrtrichtung (stadteinwärts) bleibt unberührt.

Hintergrund:

Das Zugangsgebäude wird von den Mannheimer Parkhausbetrieben GmbH unter der Projektleitung des Mannheimer Architekturbüros ADS Architekten Fritz Morsey Partner GmbH nach dem Siegerentwurf des Büros Dietz Joppien aus Frankfurt realisiert. Um die Zugänglichkeit für die Nutzer des Bahnhofs von der Lindenhofseite aus während der Arbeiten gewährleisten zu können, wurden die Rohbauarbeiten in zwei Bauabschnitte unterteilt. Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogramms „Kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur” durch das Land Baden-Württemberg unterstützt und von der städtischen Verkehrsplanung begleitet.

Das offene und lichtdurchflutete Gebäude in Form eines Parallelogramms mit einer Kantenlänge von rund 84 Metern, einer Breite von knapp 13 Metern und einer lichten Höhe von maximal 7,50 Metern wird über zwei Gewerbeeinheiten, eine Platzgastronomie, eine Rampe und einen Aufzug sowie rund 600 Fahrradstellplätze verfügen. Auf dem Dach des Gebäudes sorgen eine Photovoltaikanlage und eine extensive Dachbegrünung sowohl für eine CO2-reduzierte Energieversorgung als auch für positive Auswirkungen auf das örtliche Mikroklima, die integrierte Lärmschutzwand soll die Aufenthaltsqualität auf dem Lindenhofplatz erhöhen. Über das neue Zugangsgebäude wird der Bahnhof auch von der Südseite her barrierefrei erschlossen.

