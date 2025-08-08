Mannheim – SV Waldhof Mannheim verpflichtet Torhüter Thijmen Nijhuis

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim hat Torhüter Thijmen Nijhuis verpflichtet. Der 27-jährige Niederländer wechselt vom finnischen Rekordmeister HJK Helsinki in die Kurpfalz. In seiner letzten Saison in der finnischen Hauptstadt bestritt der 1,97 Meter große Schlussmann 38 Pflichtspiele und blieb dabei elfmal ohne Gegentreffer. Zuletzt verpasste er mit HJK nur knapp den Einzug in die 3. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League, in der er bereits im vergangenen Herbst zu sechs Einsätzen kam.

Ausgebildet wurde Nijhuis in der Nachwuchsakademie des FC Utrecht. In seiner Heimat sammelte er über 100 Einsätze in der zweiten niederländischen Liga sowie drei Spiele in der Eredivisie.

„Thijmen war unsere Wunschlösung für die Torhüterposition – umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn von einem Wechsel in die 3. Liga überzeugen konnten“, erklärt Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim. „Er hat zuletzt konstant gute Leistungen auf nationaler wie internationaler Bühne gezeigt. Mit seiner Präsenz, seiner Größe und seiner Erfahrung versprechen wir uns zusätzliche defensive Stabilität für die kommende Saison.“

Auch Thijmen Nijhuis freut sich auf seine neue Herausforderung:

„Ich bin sehr glücklich, hier in Mannheim unterschrieben zu haben. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr überzeugend und haben mir das Gefühl gegeben, dass der SV Waldhof der richtige Schritt für meine Karriere ist. Die Atmosphäre in den deutschen Stadien und die Begeisterung der Fans machen die 3. Liga für mich sehr attraktiv. Ich freue mich darauf, meine Mitspieler und die leidenschaftlichen Waldhof-Fans kennenzulernen.“

Sportdirektor Mathias Schober ergänzt:

„Bei der Suche nach einem neuen Torwart haben wir großen Wert auf ein komplettes Profil gelegt. Thijmen hat die klassische niederländische Torwartschule durchlaufen und überzeugt nicht nur auf der Linie, sondern auch mit seinen fußballerischen Qualitäten. Seine Größe ist in vielen Situationen ein echter Vorteil. Er verfügt über ein offensives Torwartspiel und kann unser Spiel mit einer schnellen Spielfortsetzung beleben“.

Quelle: SV Waldhof Mannheim