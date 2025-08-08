Mannheim/Mosbach – Der SV Waldhof Mannheim gewinnt im Baden-Pokal beim FV Mosbach

Mosbach/Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Drittligist SV Waldhof Mannheim feierte am Mittwochabend einen souveränen 8:1-Pokal-Auswärtssieg beim Landesligisten FV Mosbach. Bereits zur Halbzeit führten die Waldhöfer vor 1.750 Zuschauern mit 3:0-Toren und haben damit das Achtelfinale vom badischen Pokal erreicht.

Die Tore für die Waldhöfer erzielten Adama Diakhaby (12./53.), Samuel Abifade (28./37.), Kushtrim Asallari (49./83.), Seyhan Yigit (56.) und der später eingewechselte Terrence Boyd (89.). Den Ehrentreffer für die Mosbacher erzielte Robin Hader (79.) zum 1:6-Zwischenstand.

Waldhof-Trainer Dominik Glawogger freute sich mit seiner Mannschaft über den ersten Saisonsieg.

Im Achtelfinale vom Baden-Pokal trifft der SV Waldhof Mannheim dann Mitte August auf die SpVgg Neckarelz. Das Pokalspiel soll dann auch wieder in Mosbach stattfinden. Den letzten Baden-Pokal hatten die Waldhöfer in der Saison 2021/22 gewonnen.

Am letzten Wochenende ist der SV Waldhof Mannheim mit einem 2:2-Unentschieden gegen den SC Verl in die neue Drittliga-Saison gestartet. Trotz einer langen Überzahl von einer Stunde reichte es für das Team von Trainer Dominik Glawogger dort am Samstag nur zu einem Punkt beim Heimspiel. Beide Tore für die Waldhöfer erzielte Felix Lohkemper in der 33. und 57. Minute nach jeweiligem Rückstand vor 11.726 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Auch bei den Gästen aus Verl war Berkan Tah zweifacher Torschütze (12. und 51. Minute). Am 2. Spieltag in der 3. Liga muss der SV Waldhof Mannheim am Sonntag (10.8 um 16.30 Uhr) auswärts zu Hansa Rostock.

Text Michael Sonnick