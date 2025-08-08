Mannheim – Linie 1: Nächtliche Sperrung zwischen Krappmühlstraße und Rheinau Bf – Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss der Streckenabschnitt zwischen Krappmühlstraße und Rheinau Bf am Dienstag, 12. August, und Mittwoch, 13. August 2025, jeweils zwischen 0 Uhr und etwa 4 Uhr, für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkung auf die rnv-Bahnlinie 1.
Linie 1
verkürzter Linienweg zwischen Schönau und Krappmühlstraße
Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen auf dem restlichen Linienweg
Schienenersatzverkehr (SEV)
Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Krappmühlstraße und Rheinau Bf
Entfall der Haltestellen Sandrain und Rheinau Karlsplatz
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH