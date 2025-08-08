Mannheim – Großbrand in Recyclingfirma – 1. NACHTRAG – Rauchsäule weithin sichtbar – Geruchsbelästigungen – Keine akute Gesundheitsgefahr

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Großbrand in der Neckarstadt-West – In der Lagerstraße in der Neckarstadt-West läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehr. In einem schrottverarbeitenden Betrieb war gegen 4:40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule ist weit sichtbar, es kommt im gesamten Mannheimer Norden zu Geruchsbelästigungen.

Die Feuerwehr führt kontinuierlich Luftmessungen durch. Dabei wurden bislang keine gesundheitsgefährdenden Werte gemessen. Anwohner werden dennoch gebeten, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimageräte auszuschalten.

Verletzt wurde bislang nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Die Brandursache ist noch unklar.

Bürger können sich bei Fragen an die eigens eingerichtete Hotline wenden: 0621/293-6370.

Aktuelle Informationen gibt es auch auf www.mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim

