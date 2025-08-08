Mannheim – Großbrand in Recyclingbetrieb – 3. NACHTRAG – Brand noch nicht gelöscht – Löscharbeiten dauern weiterhin an – Geruchsbelästigung und Rauchsäule bis weit nach Hessen und den Rhein-Neckar-Kreis

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Löscharbeiten aufgrund des Großbrandes in einem recyclingbetrieb in der Neckarstadt-West dauern weiter an. Die Feuerwehr stellt sich darauf ein, dass der Einsatz noch bis in die Abendstunden andauern wird.

Aktuell sind rund 80 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die weiße Rauchsäule ist nach wie vor weithin sichtbar, ebenso hält die Geruchsbelästigung in nördlicher Richtung an. Zeitweise war der Brandgeruch sogar im Rhein-Main-Gebiet und in Teilen Frankfurts wahrnehmbar.

Laut aktueller Information des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dreht der Wind in Richtung Osten, so dass der Geruch absehbar auch im Rhein-Neckar-Kreis wahrnehmbar sein könnte.

Die Feuerwehr führt kontinuierlich Luftmessungen durch. Dabei wurden bislang keine gesundheitsgefährdenden Werte gemessen. Anwohnern wird dennoch empfohlen, aufgrund des Geruchs weiterhin Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimageräte auszuschalten.

Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Dr. Volker Proffen war am Vormittag an der Einsatzstelle, um sich einen Eindruck von der Situation vor Ort zu verschaffen: „Wir sehen hier einmal mehr, was für eine leistungsstarke Feuerwehr wir am Standort Mannheim haben: unsere Berufsfeuerwehr wird dabei von allen verfügbaren Kräften der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt, die nicht nur für die Löscharbeiten, sondern auch an ihren FF-Standorten für eventuelle Paralleleinsätze bereitstehen. Auf dem Wasser ist das Feuerlöschboot im Einsatz, zudem werden wir am Einsatzort von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen unterstützt. Jedem einzelnen gilt mein ausdrücklicher Dank.”

Die Feuerwehr ist seit Freitagmorgen gegen 4:30 Uhr im Einsatz. Bei einem Recyclingbetrieb war Mischschrott auf einer Fläche von etwa 50 x 50 Metern und in einer Höhe von ca. 10 Metern in Brand geraten.

Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Die Brandursache ist noch unklar.

Die Bevölkerung wurde über KATWARN und NINA gewarnt.

Bürger können sich bei Fragen an die eigens eingerichtete Hotline wenden: 0621/293-6370.

Aktuelle Informationen gibt es auch auf www.mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim

