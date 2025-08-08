  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

08.08.2025, 7:34 Uhr

Mannheim – Geschafft! 39 Teilnehmende absolvierten den Hauptschulabschluss an der Abendakademie

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Start in eine berufliche Zukunft: 38 Absolventinnen und Absolventen haben es geschafft und haben mit dem Hauptschulabschluss neue Perspektiven für ihre berufliche Zukunft.
Ein aufregendes Jahr liegt hinter den Schülerinnen und Schülern- voller Herausforderungen, Zweifel und intensiver Arbeit bis zum letzten Prüfungstag. Doch es hat sich ausgezahlt: Jetzt halten die Teilnehmer:innen ihre Zeugnisse voller Stolz in den Händen. Die feierliche Zeugnisübergabe fand in einem würdigen Rahmen im großen Saal der Abendakademie statt. Neben den stolzen Absolventinnen und Absolventen waren auch deren Familien, Angehörige, sowie Freundinnen und Freunde anwesend, um diesen besonderen Meilenstein gemeinsam mit ihnen zu feiern.

Khadija Huber, Programmbereichsleiterin für Schulen und Bildungsprojekte, begrüßte die Gäste und gratulierte allen zu ihren hervorragenden Leistungen. Außerdem bedankte sie sich bei allen Mitwirkenden für ihr Engagement. Die Übergabe der Zeugnisse erfolgte durch Uwe Bayer und Fatih Ayhan Taneri, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer pädagogisch betreut und begleitet haben.
Insgesamt 22 junge Männer und 16 junge Frauen haben in diesem Jahr erfolgreich ihren Hauptschulabschluss nachgeholt. Der jüngste Teilnehmer ist 18 Jahre alt, der älteste 49.

Sechs von 38 Absolventinnen und Absolventen sind hier in Deutschland geboren, die restlichen 32 kommen aus zwölf unterschiedlichen Ländern: Afghanistan, Bulgarien, Guinea, Italien, Irak, Iran, Polen, Rumänien, Serbien, Somalia, Syrien und Türkei. Jeder und jede von ihnen hat eine eigene Geschichte. Alle aber haben sich den Abschluss mit viel Fleiß und Ehrgeiz hart erarbeitet.

Eine Schülerin bringt es treffend auf den Punkt: „Ohne unsere Lehrerinnen und Lehrer hätten wir das nie geschafft. Sie waren immer für uns da, hatten ein offenes Ohr, haben uns motiviert, ermutigt und an uns geglaubt – selbst dann, als wir selbst nicht gehofft haben, dass wir es schaffen können“.

Die Mannheimer Abendakademie bietet seit vielen Jahren die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg zu erwerben. Möglich ist dies durch das Zusammenwirken vieler engagierter Akteure. Monika Simikin, Bereichsleiterin für Deutsch Grundbildung und Bildungsprojekte, betont: „Wir sind insbesondere dem Fachbereich Bildung der Stadt Mannheim und dem Jobcenter Mannheim dankbar für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Dadurch konnten wir solche Erfolge erzielen. Durch ihre Unterstützung wurde dieser Bildungsweg ermöglicht und damit zur Chancengleichheit und gesellschaftlichen Integration beigetragen.“

Die Mannheimer Abendakademie zählt zu den ältesten und größten Volkshochschulen Deutschlands.
Als öffentliche Bildungseinrichtung ermöglicht sie lebensbegleitendes Lernen und bietet Bildungsangebote für alle Menschen. Sie fördert Teilhabe und Integration und steht für Vielfalt und individuelle Persönlichkeitsentwicklung. Von Gesellschaft und Politik über Karriere und Beruf, Kultur, Gesundheit sowie Tanz und Lebensart bildet die Mannheimer Abendakademie ein breit gefächertes Portfolio für Menschen in nahezu allen Lebenslagen ab.

Quelle: Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • MRN-News.de dankt allen Werbepartnern und Meldungseinsendenden vielmals für die erfolgreiche Kooperation.
    >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS Exklusive Beiträge

    >> Mehr exklusive Meldungen

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com