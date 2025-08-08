Mannheim – Abschlussmeldung: Großbrand in Recyclingfirma in der Neckarstadt-West – Nachlöscharbeiten laufen noch bis in den Abend

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Feuerwehr-Großeinsatz laufen aktuell die letzten Löscharbeiten. Dazu werden die glühenden Schrotthaufen mit Baggern auseinandergezogen und die Glutnester nach und nach abgelöscht. Dabei kann es auch weiterhin immer wieder zu leichten Rauchentwicklungen kommen.

Am Freitagmorgen war gegen 4:30 Uhr ein Feuer in einem Recyclingbetrieb in der Neckarstadt-West ausgebrochen. Die Feuerwehr war in Spitzenzeiten mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Dabei wurden bis zu 10.000 Liter Löschwasser pro Minute abgegeben.

Die durch den Brand verursachte weiße Rauchsäule war über Stunden hinweg sichtbar, die Geruchsbelästigung zeitweise sogar in Frankfurt wahrnehmbar. Die Feuerwehr führte kontinuierlich Luftmessungen durch, dabei wurden zu keiner Zeit gesundheitsgefährdende Werte gemessen. Türen und Fenster können nun bedenkenlos wieder geöffnet werden.

Die Feuerwehr stellt sich darauf ein, dass die Nachlöscharbeiten noch bis in die späteren Abendstunden andauern werden.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Text-Quelle: Stadt Mannheim

