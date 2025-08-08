Ludwigshafen – „Unsere Träume erfüllen” – Frauen stärken Frauen! Frauenfrühstück im Park des HPH am 7. September

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Begegnung, Austausch und Inspiration rund um das Thema „Unsere Träume erfüllen” stehen im Mittelpunkt eines Frauenfrühstücks, zu dem die Akademie für Frauen im Heinrich Pesch Haus am Sonntag, 7. September 2025, von 10 Uhr bis 12 Uhr einlädt. Im Rahmen eines Frauenfrühstücks im Park des HPH entsteht ein geschützter Raum für neue Impulse, Reflexion und Begegnung. In wertschätzender Atmosphäre besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Frauen zu vernetzen, sich inspirieren zu lassen und eigene Perspektiven zu stärken. Diese Veranstaltung lädt Frauen ein, sich gemeinsam auf Spurensuche zu begeben: Welche Träume tragen wir in uns – persönlich, beruflich, gesellschaftlich? Wo erleben wir Hindernisse – in unserem Umfeld oder in uns selbst? Was braucht es, damit unsere Träume sichtbar, lebendig und verwirklichbar werden? Auf die Teilnehmerinnen wartet ein Tischbüfett im Park des Heinrich Pesch Hauses (Frankenthaler Str. 229, 67059 Ludwigshafen) statt. Bei schlechtem Wetter findet das Frühstück im Restaurant des Hauses statt. Das Frauenfrühstück kostet 20 Euro. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org oder telefonisch unter 0621 5999-175 gebeten.

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar