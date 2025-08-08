Ludwigshafen – Sprungbrett Messe 2025 bietet Orientierung für Ausbildung, Studium und Karriere

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 26. und 27. September öffnet die Sprungbrett – Messe für Ausbildung und Studium erneut ihre Türen in der Friedrich-Ebert-Halle Ludwigshafen. Die beliebte Messe richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie alle, die sich beruflich orientieren möchten.

Mit einem vielseitigen Angebot an Ausbildungsplätzen und Studienmöglichkeiten bietet die Sprungbrett-Messe eine wertvolle Orientierungshilfe für den Start ins Berufsleben. Besucher*innen haben die Gelegenheit, direkt mit Repräsentant*innen von regionalen Unternehmen und Institutionen ins Gespräch zu kommen und sich umfassend über verschiedene Karrierewege zu informieren.

Auch 2025 profitieren Jugendliche und junge Erwachsene wieder von kostenfreien Services wie professionellen Bewerbungsfotos und einem Bewerbungsunterlagencheck vor Ort – eine ideale Unterstützung für einen gelungenen Einstieg in die Bewerbungsphase.

Bereits im Vorfeld der Messe können außerdem wieder persönliche Beratungstermine bei teilnehmenden Ausstellern gebucht werden – ein Angebot, das individuelle Gespräche in entspannter Atmosphäre ermöglicht.

(torkl)

Quelle/Foto: Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH