Ludwigshafen – Kunstangebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Kunstangebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen bietet das Wilhelm-Hack-Museum am Sonntag, 17. August 2025, um 11 Uhr an. Hier haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, im Museumsatelier gemeinsam künstlerisch aktiv zu werden und dabei neue Ausdrucksformen zu entdecken. Unter fachkundiger Anleitung durch Heike Hambsch (Counselor grad BVPPT) und mit Methoden der Kunst- und Gestaltungstherapie können verschiedene Techniken und Materialien ausprobiert werden. Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldung per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de
Quelle: Stadt Ludwigshafen