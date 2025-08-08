Ludwigshafen – Ausbildungsbroschüre „Schule – und was dann?” neu erschienen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn in diesem Jahr am 18. August das neue Schuljahr startet, stellt sich für viele Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen die Frage: Was kommt nach dem Schulabschluss? Eine Ausbildung, studieren oder erstmal orientieren? Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz hilft bei der Orientierung – mit der Ausbildungsbroschüre „Schule – und was dann?”.

„Die Broschüre gibt die IHK Pfalz gemeinsam mit dem mediaprint infoverlag heraus”, sagt Brigitte Lochner vom Team Berufsorientierung der IHK Pfalz. „Wir informieren damit über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region.”

Die Broschüre bietet auf rund 60 Seiten jungen Menschen Bewerbungstipps ebenso wie Informationen zu den verschiedenen Berufsfeldern. Neben Porträts spannender Ausbildungsberufe und echten Erfahrungsberichten enthält das Heft auch zahlreiche Stellenangebote und nützliche Links – ideal für Schulabgänger, die sich informieren und gezielt bewerben möchten.

Parallel dazu ist eine Broschüre für Eltern erschienen, die ihre Kinder bei der Zukunftsplanung unterstützen möchten.

Die Broschüre „Schule – und was dann?” gibt es auch online unter www.total-lokal.de abrufbar. Die digitale Ausgabe gibt es auch als bequemes Flipping Book für Smartphone und Tablet.

Gedruckte Exemplare können kostenlos bei Brigitte Lochner, Tel. 0621 5904-1726, brigitte.lochner@pfalz.ihk24.de, angefordert werden.

Quelle: Industrie- und Handelskammer für die Pfalz