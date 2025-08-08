Ludwigshafen – 15-Jährige vermisst – Wer hat sie gesehen? – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Dienstag, 05.08.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstagvormittag ihre Meldeadresse. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.
Beschreibung der 15-Jährigen:
– ca. 158 cm groß
– schlanke Statur
– schwarze, lange Haare
– trägt eine feste Zahnspange
– Leberfleck rechte Wange/Schläfe
– trägt einen Nasenpiercing
– bekleidet mit einer dunklen Hose und einem blauen Mantel
Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963-24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz