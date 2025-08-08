Landau – Bußgeldstelle bleibt am Donnerstag, 14. August, geschlossen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Aus organisatorischen Gründen: Am Donnerstag, 14. August, muss die Bußgeldstelle der Straßenverkehrsabteilung der Stadt Landau in der Klaus-von-Klitzing-Straße 2 für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Auch telefonisch sind die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Tag nicht erreichbar.

Ab Freitag, 15. August, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die vorübergehende Einschränkung.

Bildunterschrift: Die Bußgeldstelle der städtischen Straßenverkehrsabteilung in der Klaus-von-Klitzing-Straße ist am 14. August geschlossen. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz