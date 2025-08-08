Kreis Germersheim – kvhs: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuelles Kursangebot, Vorträge und Veranstaltungen an der Kreisvolkshochschule Germersheim:
„Englisch B1 Übergang zu B2 – Conversation – Folgekurs – am Vormittag“
Kurs mit Benedikte Baumgartner, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02, Beginn: Mittwoch, 20.08.2025, 9:00 – 10:30 Uhr, Kursende: 10.12.2025, Kursdauer: 14 Termine, Kosten: 90 Euro/Person.
„Alphakurs – Lesen und Schreiben – für türkische Frauen – online am Vormittag“
Kurs mit Melda Keser, online am PC/Handy , Beginn: Mittwoch, 20.08.2025, 10:00 – 11:30 Uhr, Kursende: 19.12.2025, Kursdauer: 31 Termine, Kurstage: mittwochs und freitags, kostenfrei
„Alphakurs – Lesen und Schreiben – für türkische Frauen – online“
Kurs mit Melda Keser, online am PC/Handy, Beginn: Mittwoch, 20.08.2025, 17:00 – 18:30 Uhr, Kursende: 19.12.2025, Kursdauer: 31 Termine, Kurstage: mittwochs und freitags, kostenfrei
„Einbürgerungstest“
Prüfung in Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Besprechungsraum (über Außentreppe), Beginn: Montag, 15.09.2025, 10:00 – 11:00 Uhr, Kursende: 15.09.2025, Kursdauer: 1 Termin, Kosten: 25 Euro/Person. Anmeldeschluss: 15.08.2025
„Einbürgerungstest“
Prüfung in Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Besprechungsraum (über Außentreppe), Beginn: Montag, 15.09.2025, 15:00 – 16:00 Uhr, Kursende: 15.09.2025, Kursdauer: ein Termine, Kosten: 25 Euro/Person. Anmeldeschluss: 15.08.2025
„Englisch A1.1 – für Anfänger/Anfängerinnen – am Vormittag“
Kurs mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07, Beginn: Montag, 25.08.2025, 10:30 – 12:00 Uhr, Kursende: 15.12.2025, Kursdauer: 15 Termine, Kosten: 63 Euro/Person.
„Italienisch A1.1 – für Anfänger/Anfängerinnen“
Kurs mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07, Beginn: Montag, 25.08.2025, 14:30 – 16:00 Uhr, Kursende: 15.12.2025, Kursdauer: 15 Termine, Kosten: 91 Euro/Person.
„Yoga – für “Späteinsteigende” – Kurs A“
Kurs mit Belinda Spitz-Jöst, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs, Beginn: Montag, 25.08.2025, 16:00 – 17:30 Uhr, Kursende: 6.10.2025, Kursdauer: 6 Termine, Kosten: 70 Euro/Person.
Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder -53334, per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de oder persönlich bei der offenen Sprechstunde, jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr in Germersheim in der Stadtverwaltung, Kolpingplatz 3, Raum 307.
