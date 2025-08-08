Kaiserslautern – Das FCK-Heimspiel gegen Schalke wird am Samstag live übertragen

Kaiserlautern / Metropolregion Rhein-Neckar News – Das Schlagerspiel am 2. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04 wird am Samstagabend, den 9. August ab 20.15 Uhr, live auf RTL im Free-TV übertragen.

Parallel zur RTL-Übertragung gibt es das Topspiel in der 2. Bundesliga auch auf RTL+ und im RTL-Live-Stream zu sehen.

Der Spielbeginn im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ist um 20.30 Uhr.

Der FCK ist mit einer 0:1-Auswärtssniederlage bei Hannover 96 in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Die Gäste aus Gelsenkirchen feierten einen 2:1-Heimsieg im Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC.

In der letzten Saison hat der 1. FC Kaiserslautern das Heimspiel gegen die Schalker mit 2:1-Toren gewonnen, die Tore erzielten Daisuke Yogota und Torjäger Ragnar Ache, die aber beide nicht mehr beim FCK spielen.

Der FCK hat jetzt seinen Innenverteidiger Jannis Heuer, der 2024 kam, an den Ligakonkurrenten Preußen Münster ausgeliehen.

Text Michael Sonnick

Foto : Torwart Julian Krahl war in Hannover der beste FCK-Spieler (Foto Michael Sonnick)

