Heidelberg – Wartungsarbeiten: Stadtarchiv am Dienstag, 12. August, vormittags nicht erreichbar



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund kurzfristig notwendiger Wartungsarbeiten am Gebäude ist das Stadtarchiv Heidelberg am Dienstag, 12. August 2025, von 8 bis circa 13 Uhr geschlossen. Weil für die Arbeiten die Stromversorgung unterbrochen werden muss, ist das Stadtarchiv in diesem Zeitraum weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und der Archivbenutzung gibt es im Internet unter stadtarchiv.heidelberg.de

Quelle: Stadt Heidelberg