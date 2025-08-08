Heidelberg – Straßensperrung ab Samstag, 16. August: Haberstraße in Rohrbach-Süd wird saniert



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Haberstraße im Heidelberger Industriegebiet Rohrbach-Süd wird ab Samstag, 16. August 2025, für rund sechs Wochen voll gesperrt. Darauf weist die Stadt Heidelberg nochmals hin. Grund ist eine dringend notwendige Fahrbahnsanierung aufgrund massiver Schäden. Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen der Karlsruher Straße (L 594) und der Straße Im Breitspiel. Das Gewerbegebiet bleibt während der Maßnahme ausschließlich über den Knotenpunkt Im Breitspiel/Karlsruher Straße erreichbar. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Bauarbeiten erfolgen in drei Abschnitten bis voraussichtlich Samstag, 27. September 2025. Ab dem 15. September ist die Zufahrt aus Richtung Heidelberg wieder möglich – aus Leimen bleibt sie gesperrt.

Aktuelle Informationen zu dieser und weiteren städtischen Baumaßnahmen finden sich online unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg