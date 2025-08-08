Heidelberg/Sandhausen – Der SV Sandhausen gewinnt das Pokalspiel in Heidelberg-Kirchheim

Heidelberg/Sandhausen. Der SV Sandhausen hat beim Verbandsligisten SG Heidelberg-Kirchheim klar mit 4:1 (Halbzeit 2:1) gewonnen und damit die nächste Runde vom bfv-Rothaus-Pokals erreicht. Nach dem frühen Rückstand kontrollierte der SVS die Partie, drehte noch vor der Pause die Begegnung und baute die Führung in der zweiten Hälfte souverän aus. Der SV Sandhausen hatte gleich zu Spielbeginn durch Kapitän Pascal Testroet eine große Chance, der aber nur den Pfosten traf. Vor 1.200 Zuschauern brachte dann Marc Haffa die Kirchheimer in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause belohnte sich der SVS dann für seine Offensivbemühungen. Nach einem Freistoß von Niklas Tarnat fälschte Pascal Testroet den Ball noch ab, Denis Pfaffenrot reagierte am schnellsten und jagte den Abpraller per Volley zum 1:1-Ausgleich ins Netz (39.). In der dritten Minute der Nachspielzeit in der ersten Hälfte verlängerte Phil Halbauer einen Eckball per Kopf an den zweiten Pfosten, wo Pascal Testroet goldrichtig stand und den Ball aus kurzer Distanz zur 2:1-Führung für den SVS über die Linie drückte (48.+3). In der 63. Minute brachte erneut Testroet den Ball zum 3:1 über die Linie.

In der 75. Minute sorgte dann Jahn Herrmann für die Entscheidung. Nach feinem Zuspiel wurde der Offensivmann im Strafraum freigespielt und hob den Ball über den herausstürzenden Torwart hinweg zum 4:1-Endstand ins Netz (75.).

Der SV Sandhausen war in der letzten Saison 2024/25 aus der 3. Liga abgestiegen und hatte jetzt den Saisonauftakt in der Regionalliga zu Hause gegen den FSV Frankfurt mit 1:2 verloren, zur Halbzeit stand es 1:1. Am 2. Spieltag muss der SV Sandhausen am Sonntag (10.8 um 14 Uhr) auswärts zu den Stuttgarter Kickers.

Text Michael Sonnick