  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

08.08.2025, 10:12 Uhr

Heidelberg / Mannheim – BSW-Kreisverband Region Rhein Neckar gegründet

Heidelberg / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 27. Juli, gründete das BSW den Kreisverband Region Rhein Neckar, der die Landkreise Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis und die Stadtkreise Mannheim und Heidelberg umfasst.
Die Gründungsversammlung wählte im Restaurant „Goldene Rose“ einen 7-köpfigen Kreisvorstand.
Die frisch gewählte Vorsitzende Susanne Pallagi erklärt: „Es ist mir eine Freude und Ehre, den weiteren Auĩau des BSW in der Region gemeinsam mit einem engagierten und fachlich starken Team
aus Vorstand und Mitgliedern aktiv mitgestalten zu dürfen.“

Neben Susanne Pallagi wurden Mehmet Ates als stellvertretender Vorsitzender und Claus Baier als Schatzmeister gewählt, zudem Michael Morlang, Daniel Weimer, Katja Westrich und Roland Döringer
als Beisitzer.
Die Landesvorsitzende des BSW, Jessica Taƫ, war bei der Versammlung anwesend: „Wir werden elf Kreisverbände in Baden-WürƩemberg gründen und legen damit ein Fundament für unsere politische
Arbeit vor Ort – für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit.“

Foto: © BSW KV Region Rhein-Neckar (von links nach rechts: Mehmet Ates, Michael Morlang, Susanne Pallagi, Roland Döringer, Jessica Taƫ, Daniel Weimer, Katja Westrich, Claus Baier)

Quelle: Kreisverband BSW RNK

