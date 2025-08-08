Frankenthal – Verdacht des Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 07.08.2025, gegen 22.15 Uhr, wurden durch einen Zeugen in der Raiffeisenstraße an einem Bauernhaus verdächtige Geräusche gemeldet. Bei Eintreffen der Streife hiesiger Dienststelle konnte festgestellt werden, dass in dem derzeit unbewohnten Haus im Keller, sowie im Erdgeschoss, alle Wasserhähne durch bislang unbekannte Täter geöffnet wurden, auch standen im Haus mehrere Schränke offen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts. Der Keller musste durch die hinzugerufene Feuerwehr leergepumpt werden. Für die Dauer der Maßnahme war die Raiffeisenstraße für etwa 3 Stunden voll gesperrt. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)