Baden-Württemberg – Neues Angebot: DFB Jugendtrainer-Zertifikat feiert Premiere

Karlsruhe/Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der erfolgreichen Einführung des DFB Kindertrainer-Zertifikats 2021 ist es nun endlich soweit und auch Jugendtrainer*innen können sich für ihr Ehrenamt an der Seitenlinie mit dem DFB Jugendtrainer-Zertifikat niedrigschwellig qualifizieren lassen.

Der erste Zertifikatslehrgang für Jugendtrainer*innen (D- bis A-Jugend) startet am 22. Oktober online (Präsenztermine 12.+13. November in der Sportschule Schöneck). Dezentral pilotiert das Jugendtrainer-Zertifikat im Fußballkreis Mannheim beim SV Waldhof (10. Oktober bis 15. Dezember). Das DFB Jugendtrainer-Zertifikat bereitet die Coaches darauf vor, Spaß an der Bewegung und am Fußballspielen zu fördern, die fußballerische Leistung sowie die Persönlichkeit der Spieler*innen zu entwickeln, spielorientiert und motivierend zu trainieren, fußballerisches Lernen durch „gesteuerte“ Spielformen zu ermöglichen, die Spieler*innen durch Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten aktiv einzubinden und ihre eigene Trainer*innenpersönlichkeit weiterzuentwickeln.

Wie auch das DFB Kindertrainer-Zertifikat wir das DFB Jugendtrainer-Zertifikat in einem hybriden Format durchgeführt. Die jeweils zwei Präsenztage (12./13. November zentral in der Sportschule Schöneck und 01./15. November dezentral beim SV Waldhof Mannheim) werden von drei Online-Phasen begleitet, in denen sich die Teilnehmenden mit den bereitgestellten Informationen vertraut machen können. Die Zeiträume vor und nach den Präsenztagen dienen dazu, das Erlernte praxisnah mit den eigenen Mannschaften zu erproben und zu festigen.

Die Anmeldung erfolgt online über das DFBnet

• Zentrales DFB Jugendtrainer-Zertifikat in der Sportschule Schöneck: https://kurzlinks.de/jtz-zentral

• Dezentrales DFB Jugendtrainer-Zertifikat beim SV Waldhof Mannheim: https://kurzlinks.de/jtz-dezentral

Unter allen Anmeldungen zum zentralen und dezentralen Pilotlehrgang des DFB Jugendtrainer-Zertifikats verlosen wir jeweils eine exklusive KSC-Stadiontour im neuen BBBank Wildpark für Jugendmannschaften (bis zu 25 Personen).

Es können jeweils 25 Personen an den beiden Pilot-Zertifikatslehrgängen teilnehmen (max. 3 Personen aus einem Verein). Das DFB Jugendtrainer-Zertifikat wird ab 2026 flächendeckend dezentral in allen Fußballkreisen angeboten. Die Lehrgangstermine und weitere Infos werden voraussichtlich Anfang September im Veranstaltungskalender auf www.badfv.de/qualifizierung veröffentlicht.

Quelle: Badischer Fußballverband e.V.