Baden-Württemberg – Jusos Baden-Württemberg zur Rückzugsentscheidung von Frauke Brosius-Gersdorf: Die SPD darf sich ein solches Spiel vom Koalitionspartner nicht länger gefallen lassen

Stuttgart / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Rückzug der Verfassungsjuristin Frauke Brosius-Gersdorf von ihrer Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht ist ein beschämender Tiefpunkt – nicht nur für den Umgang mit unabhängiger Rechtsprechung, sondern vor allem für das demokratische Miteinander in den Regierungsfraktionen im Bundestag. Die Jusos Baden-Württemberg solidarisieren sich ausdrücklich mit Brosius-Gersdorf und fordern die SPD auf, diesem destruktiven Verhalten der Union jetzt entschlossen und mit Haltung entgegenzutreten.

„Wenn unsere SPD-Abgeordneten harte Kompromisse eingehen müssen – etwa bei der Aussetzung des Familiennachzugs –, dann muss sich unsere Partei darauf verlassen können, dass ein Koalitionspartner wie die Union nicht im Gegenzug öffentlich eine exzellente Richterkandidatin beschädigt,“ betont der Juso-Landesvorsitzende Daniel Krusic.

„Es geht hier nicht nur um Personalfragen, sondern um die Frage, wie wir als SPD in dieser Koalition auftreten: mit Rückgrat oder als bloßer Verhandlungsmasse.“, fügt der Landesvorsitzende der Parteijugend in Baden-Württemberg hinzu.

Die nachvollziehbare Entscheidung von Frauke Brosius-Gersdorf, ihre Kandidatur zurückzuziehen, zeigt, wie sehr politische Rücksichtnahme seitens der Union auf rechte Stimmungen mittlerweile zentrale Institutionen unserer Demokratie gefährdet. Dass die Union ein solches Klima mitträgt und sogar befeuert, ist inakzeptabel – aber noch fataler wäre es, wenn die SPD jetzt stillschweigend zur Tagesordnung überginge.

„Wir erwarten von unserer Parteiführung, dass sie öffentlich Klartext spricht. Wer Verantwortung trägt, muss auch Grenzen ziehen. Die SPD darf sich nicht zum Bauernopfer machen lassen,“ fordert die stellvertretende Juso-Landesvorsitzende und Landtagskandidatin Nathalie Ziwey.

Die Jusos Baden-Württemberg machen deutlich: Die Sozialdemokratie muss sich auf sich selbst verlassen können. Wer im Namen des Kompromisses alles hinnimmt, verliert am Ende das Vertrauen der eigenen Basis.

Als politisches Signal bleibt es darüber hinaus richtig, das Verhalten der Unionsfraktion und ihres Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn zu benennen. Sein taktisches Einknicken vor rechten Hardlinern ist nicht nur politisch verantwortungslos, sondern offenbart ein gefährliches Spiel mit den Grundwerten unserer Demokratie.

„Sich von der neuen Rechten an der Nase herumführen zu lassen und dann auch noch deren Kurs zu übernehmen – das ist kein Zeichen von Stärke, sondern das Armutszeugnis gescheiterter Führungsarbeit. Jens Spahn sollte zurücktreten,“ so Krusic weiter.

Quelle: Jusos Baden-Württemberg