  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

07.08.2025, 22:24 Uhr

Worms – Mehr als nur Musik: Kinderfest, Gottesdienste und vielfältiges gastronomisches Angebot bereichern „Worms: Jazz & Joy“ vom 15. bis 17. August!


Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Neben den zahlreichen musikalischen Höhepunkten bietet
„Worms: Jazz & Joy“ auch in diesem Jahr wieder ein buntes Rahmenprogramm.

Auf den vier Bühnen rund um den Wormser Dom erwartet die Besucher ein vielfältiges
gastronomisches Angebot, eine Fotobox sowie das beliebte Kinderfest bei freiem Eintritt. Unverzichtbar sind auch die
beliebten Jazz-Gottesdienste am Festival-Sonntag, die das abwechslungsreiche Programm abrunden. Zwischen den
Konzerten kann man das Museum der Stadt Worms im Andreasstift zu ermäßigten Preisen besuchen, welches zurzeit
die Sonderausstellung „Die Luft der Freiheit“ zeigt.

Am Festivalsamstag veranstaltet der Schallplattenladen „Heaven Records“ ein stimmungsvolles Konzert und auch bei
Marktwinzern am Siegfriedbrunnen wird es samstags musikalisch. Das komplette Programm sowie Tickets für das
Festival vom 15. bis 17. August gibt es auf www.jazzandjoy.de.


Dank des Engagements der Adolf Schuch GmbH dürfen sich die kleinen Besucher auch in diesem Jahr beim kostenlosen
Kinderfest am Dom-Südportal am 16. und 17. August von jeweils 14 bis 18 Uhr über ein besonders buntes Angebot freuen. Die
Hüpfburg und Riesenrutsche sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Natürlich dürfen auch ein Kinderkarussell sowie das Rotzfreche Spielmobil Darmstadt mit Wiesenspielzeug und Rollenrutsche nicht fehlen.

„Say Cheese“: Fotobox am Infostand
Die Fotobox, unterstützt von Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, bietet Festivalbesuchern die Möglichkeit, ihre schönsten Momente
festzuhalten. Unterschiedliche Festival-Hintergründe und lustige Requisiten warten hier darauf, eingesetzt zu werden. Die Fotobox findet man an den Treppen des Dom-Südportals direkt am Infostand. Öffnungszeiten: Freitag von 17.00 bis 00.00 Uhr, Samstag von 15.30 bis 00.30 Uhr und Sonntag von 10.30 bis 22.00 Uhr.

Musikalische Gottesdienste am Festivalsonntag
Am Sonntag, dem 17. August, laden verschiedene Wormser Kirchen und Gemeinden zu besonderen musikalischen
Gottesdiensten ein. Bei der Freien Evangelischen Gemeinde (11 Uhr) begleitet die Band „WOOD“ den Gottesdienst. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu einem gemeinsamen Essen ein. In der Dreifaltigkeitskirche (10.30 Uhr) erwartet die Besucher ein heiterer Gottesdienst mit dem Projektchor des Evangelischen
Stadtkantorats unter der Leitung von Christian Schmitt. In der Neuapostolischen Kirche (10 Uhr) werden begleitend zum
Gottesdienst unter anderem traditionelle Gospels und Spirituals vom gemischten Chor unter der Leitung Norbert Marzinzik
aufgeführt. Im Dom zu Worms (10 Uhr) untermalt die Band „Tongestalten“ den Gottesdienst. Zusätzlich hat der Dom im
Rahmen des Festivals verlängerte Öffnungszeiten: Freitag und Samstag bis 22 Uhr, Sonntag bis 20 Uhr.


Kulinarische Vielfalt: Genuss rund um den Dom
Auch das kulinarische Angebot auf den vier Plätzen rund um die Bühnen lässt keine Wünsche offen. Die Auswahl reicht von Tacos und Micheladas über Mac & Cheese, Flatbread, Burger, Braten und Baguettes bis hin zu Käsespätzle und Flammkuchen sowie Süßem wie Zuckerwatte und Crêpes. Lokale und regionale Winzer bieten erlesene Weine an: Am Weckerlingplatz sind das Weingut Pfannebecker aus Pfeddersheim, das Weingut Dr. Andreas Schreiber aus Abenheim und das Weingut Keller aus Pfiffligheim vertreten. Auf dem Marktplatz präsentiert sich das Weingut Oliver
Knab „Hinter der Kirche“ aus Pfeddersheim. Am Schlossplatz finden Besucher das Weingut Feth aus Flörsheim-Dalsheim und
in der Dechaneigasse an der Jugendherberge gibt es Weine von wineinlove aus Monzernheim. Ausführliche Informationen zum
gastronomischen Angebot gibt es unter www.jazzandjoy.de.

Ermäßigter Eintritt ins Museum
Die malerische Kulisse des Andreasstifts am Weckerlingplatz sorgt für eine einzigartige Festival-Atmosphäre. In dem ehemaligen Stiftsgebäude ist das Museum der Stadt Worms untergebracht.
Hier können sich die Besucher auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Stadtgeschichte begeben. Anlässlich
des 500-jährigen Jubiläums der Bauernschlacht zu Pfeddersheim im Jahr 1525, beleuchtet die aktuelle Sonderausstellung „Die Luft der Freiheit“ dieses historische Ereignis. An allen Festivaltagen erhalten Besucher einen ermäßigten Eintritt von 2 €. Weitere Informationen zum Museumsbesuch findet man unter www.museum-andreasstift.de.

Konzert im „Heaven Records“
Am Samstag, dem 16. August, erwartet die Festivalbesucher ein besonderes Konzerterlebnis. Die Band Karuzo hat sich Mixtape- Mukke auf die Fahne geschrieben. „Hauptsache es rockt!“ ist bei ihrer Musik die oberste Devise. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Plattenladen „Heaven Records“ (Stephangasse 1). Der Eintritt ist frei.

Konzert bei den Marktwinzern
Auch bei den Wormser Marktwinzern wird es während der Festivalzeit musikalisch! Hier sorgt die Band „Silent Breeze“ am
16.08. von 11 bis 14 Uhr für Unterhaltung.

Großes Engagement langjähriger Partner
Ein Festival der Größenordnung von „Worms: Jazz & Joy“ wäre ohne die tatkräftige Unterstützung unserer Partner nicht
realisierbar. Deshalb gilt ihnen der besondere Dank der Veranstalter. Zu den Partnern gehören: Kultursommer Rheinland-
Pfalz der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, Adolf Schuch GmbH, TST GmbH, die Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG, Timbra Group, RENOLIT SE, EWR AG, Reifen Mast GmbH, sowie Studio Sittel, Nibelungen Kurier und RPR1. als
Medienpartner, sat GRUPPE, Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, Fachingen Heil- und
Mineralbrunnen GmbH, afri cola, Bergemann-Gorski – Conradi–Kazempour – Weber Rechtsanwälte in Partnerschaft,
Verkehrsgesellschaft Worms-Wonnegau GmbH, I-Walls, Rapp’s Kelterei GmbH, Optics Seel, regioactive.de und der Kultur Verband Region Rhein-Neckar. Der Dank des Veranstalters gilt auch dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration für die Förderung des Festivals.

Bild1: Bernward Bertram
Bild2: Foto Studio Sittel
Bild3: Bernward Bertram
Quelle: Stadt Worms

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • MRN-News.de dankt allen Werbepartnern und Meldungseinsendenden vielmals für die erfolgreiche Kooperation.
    >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS Exklusive Beiträge

    >> Mehr exklusive Meldungen

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com