Worms – Mehr als nur Musik: Kinderfest, Gottesdienste und vielfältiges gastronomisches Angebot bereichern „Worms: Jazz & Joy“ vom 15. bis 17. August!



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Neben den zahlreichen musikalischen Höhepunkten bietet

„Worms: Jazz & Joy“ auch in diesem Jahr wieder ein buntes Rahmenprogramm.

Auf den vier Bühnen rund um den Wormser Dom erwartet die Besucher ein vielfältiges

gastronomisches Angebot, eine Fotobox sowie das beliebte Kinderfest bei freiem Eintritt. Unverzichtbar sind auch die

beliebten Jazz-Gottesdienste am Festival-Sonntag, die das abwechslungsreiche Programm abrunden. Zwischen den

Konzerten kann man das Museum der Stadt Worms im Andreasstift zu ermäßigten Preisen besuchen, welches zurzeit

die Sonderausstellung „Die Luft der Freiheit“ zeigt.

Am Festivalsamstag veranstaltet der Schallplattenladen „Heaven Records“ ein stimmungsvolles Konzert und auch bei

Marktwinzern am Siegfriedbrunnen wird es samstags musikalisch. Das komplette Programm sowie Tickets für das

Festival vom 15. bis 17. August gibt es auf www.jazzandjoy.de.



Dank des Engagements der Adolf Schuch GmbH dürfen sich die kleinen Besucher auch in diesem Jahr beim kostenlosen

Kinderfest am Dom-Südportal am 16. und 17. August von jeweils 14 bis 18 Uhr über ein besonders buntes Angebot freuen. Die

Hüpfburg und Riesenrutsche sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Natürlich dürfen auch ein Kinderkarussell sowie das Rotzfreche Spielmobil Darmstadt mit Wiesenspielzeug und Rollenrutsche nicht fehlen.

„Say Cheese“: Fotobox am Infostand

Die Fotobox, unterstützt von Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, bietet Festivalbesuchern die Möglichkeit, ihre schönsten Momente

festzuhalten. Unterschiedliche Festival-Hintergründe und lustige Requisiten warten hier darauf, eingesetzt zu werden. Die Fotobox findet man an den Treppen des Dom-Südportals direkt am Infostand. Öffnungszeiten: Freitag von 17.00 bis 00.00 Uhr, Samstag von 15.30 bis 00.30 Uhr und Sonntag von 10.30 bis 22.00 Uhr.

Musikalische Gottesdienste am Festivalsonntag

Am Sonntag, dem 17. August, laden verschiedene Wormser Kirchen und Gemeinden zu besonderen musikalischen

Gottesdiensten ein. Bei der Freien Evangelischen Gemeinde (11 Uhr) begleitet die Band „WOOD“ den Gottesdienst. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu einem gemeinsamen Essen ein. In der Dreifaltigkeitskirche (10.30 Uhr) erwartet die Besucher ein heiterer Gottesdienst mit dem Projektchor des Evangelischen

Stadtkantorats unter der Leitung von Christian Schmitt. In der Neuapostolischen Kirche (10 Uhr) werden begleitend zum

Gottesdienst unter anderem traditionelle Gospels und Spirituals vom gemischten Chor unter der Leitung Norbert Marzinzik

aufgeführt. Im Dom zu Worms (10 Uhr) untermalt die Band „Tongestalten“ den Gottesdienst. Zusätzlich hat der Dom im

Rahmen des Festivals verlängerte Öffnungszeiten: Freitag und Samstag bis 22 Uhr, Sonntag bis 20 Uhr.



Kulinarische Vielfalt: Genuss rund um den Dom

Auch das kulinarische Angebot auf den vier Plätzen rund um die Bühnen lässt keine Wünsche offen. Die Auswahl reicht von Tacos und Micheladas über Mac & Cheese, Flatbread, Burger, Braten und Baguettes bis hin zu Käsespätzle und Flammkuchen sowie Süßem wie Zuckerwatte und Crêpes. Lokale und regionale Winzer bieten erlesene Weine an: Am Weckerlingplatz sind das Weingut Pfannebecker aus Pfeddersheim, das Weingut Dr. Andreas Schreiber aus Abenheim und das Weingut Keller aus Pfiffligheim vertreten. Auf dem Marktplatz präsentiert sich das Weingut Oliver

Knab „Hinter der Kirche“ aus Pfeddersheim. Am Schlossplatz finden Besucher das Weingut Feth aus Flörsheim-Dalsheim und

in der Dechaneigasse an der Jugendherberge gibt es Weine von wineinlove aus Monzernheim. Ausführliche Informationen zum

gastronomischen Angebot gibt es unter www.jazzandjoy.de.

Ermäßigter Eintritt ins Museum

Die malerische Kulisse des Andreasstifts am Weckerlingplatz sorgt für eine einzigartige Festival-Atmosphäre. In dem ehemaligen Stiftsgebäude ist das Museum der Stadt Worms untergebracht.

Hier können sich die Besucher auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Stadtgeschichte begeben. Anlässlich

des 500-jährigen Jubiläums der Bauernschlacht zu Pfeddersheim im Jahr 1525, beleuchtet die aktuelle Sonderausstellung „Die Luft der Freiheit“ dieses historische Ereignis. An allen Festivaltagen erhalten Besucher einen ermäßigten Eintritt von 2 €. Weitere Informationen zum Museumsbesuch findet man unter www.museum-andreasstift.de.

Konzert im „Heaven Records“

Am Samstag, dem 16. August, erwartet die Festivalbesucher ein besonderes Konzerterlebnis. Die Band Karuzo hat sich Mixtape- Mukke auf die Fahne geschrieben. „Hauptsache es rockt!“ ist bei ihrer Musik die oberste Devise. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Plattenladen „Heaven Records“ (Stephangasse 1). Der Eintritt ist frei.

Konzert bei den Marktwinzern

Auch bei den Wormser Marktwinzern wird es während der Festivalzeit musikalisch! Hier sorgt die Band „Silent Breeze“ am

16.08. von 11 bis 14 Uhr für Unterhaltung.

Großes Engagement langjähriger Partner

Ein Festival der Größenordnung von „Worms: Jazz & Joy“ wäre ohne die tatkräftige Unterstützung unserer Partner nicht

realisierbar. Deshalb gilt ihnen der besondere Dank der Veranstalter. Zu den Partnern gehören: Kultursommer Rheinland-

Pfalz der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, Adolf Schuch GmbH, TST GmbH, die Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG, Timbra Group, RENOLIT SE, EWR AG, Reifen Mast GmbH, sowie Studio Sittel, Nibelungen Kurier und RPR1. als

Medienpartner, sat GRUPPE, Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, Fachingen Heil- und

Mineralbrunnen GmbH, afri cola, Bergemann-Gorski – Conradi–Kazempour – Weber Rechtsanwälte in Partnerschaft,

Verkehrsgesellschaft Worms-Wonnegau GmbH, I-Walls, Rapp’s Kelterei GmbH, Optics Seel, regioactive.de und der Kultur Verband Region Rhein-Neckar. Der Dank des Veranstalters gilt auch dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration für die Förderung des Festivals.

Bild1: Bernward Bertram

Bild2: Foto Studio Sittel

Bild3: Bernward Bertram

Quelle: Stadt Worms