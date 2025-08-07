SÜW – Im Beruf wieder durchstarten – Gleichstellungsbeauftragte und Jugendamt stehen auf Landauer Messe für Fragen zur Verfügung



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem Stand, vielen Informationen und einem offenen Ohr werden die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Südliche Weinstraße, Isabelle Stähle, und Mitarbeitenden des Jugendamts Südliche Weinstraße auf der „Info-Messe zum beruflichen Wiedereinstieg” in Landau vertreten sein.

Die Messe ist eine Informationsveranstaltung der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Landau und des Jobcenters Landau-SÜW und findet am Mittwoch, 27. August, von 9 bis 11 Uhr in der Agentur für Arbeit Landau, Johannes-Kopp-Straße 2, statt. Eine Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Frauen und Männer, die nach Elternzeit, Pflege von Angehörigen oder anderen Lebensphasen wieder ins Berufsleben einsteigen wollen, können sich auf der Messe informieren und beraten lassen. „Gerade in Sachen Kinderbetreuung stehen erfahrungsgemäß viele, die wieder im Job durchstarten wollen, vor Herausforderungen. Wir geben gern Tipps zu diesem und weiteren Aspekten weiter und freuen uns auf interessante Gespräche auf der Messe”, so Gleichstellungsbeauftragte Isabelle Stähle und Jugendamtsleiterin Hannelore Schlageter.

Besucherinnen und Besucher können an dem Vormittag Informationen und Beratung rund um das Thema beruflicher Wiedereinstieg, Kinderbetreuung, Arbeitsmarkt, Stellensuche, Teilzeit, Mini-/Midijob, Teilzeit-Ausbildung, Qualifizierung, Unterstützungsleistungen, Hilfsangebote sowie Kontaktadressen erhalten. Geplant ist zudem ein Bereich mit Stellenangeboten und Aus- beziehungsweise Umschulungsplätzen in der Region und entsprechende Beratung. Außerdem werden berufliche Erkundungstouren durch VR-Brillen und ein kostenfreier „Bewerbungsmappen-Check” angeboten.

Bildunterschrift: Viele Infomaterialien haben die Ausstellenden im Gepäck. Archivfoto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW