Südliche Weinstrasse – Problemabfallsammlung am 23. August im WertstoffWirtschaftszentrum Süd bei Billigheim-Ingenheim

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Die nächste Sammlung für Problemabfälle findet am Samstag, 23. August, von 8.30 bis 11.30 Uhr im WertstoffWirtschaftszentrum Süd bei Billigheim-Ingenheim statt. Bürgerinnen und Bürger im Landkreis können bei dieser Gelegenheit Problemabfälle aus ihren privaten Haushalten umweltgerecht und kostenlos entsorgen.

Der problematische Müll, es dürfen pro Haushalt Mengen bis 50 Kilogramm beziehungsweise 50 Liter sein, ist ausschließlich beim Sammelpersonal der Firma Süd-Müll und in geschlossenen Behältern und Verpackungen abzugeben. Bei mehreren anzugebenden Problemabfällen diese bitte bereits vorsortieren, um bei der Abgabe Zeit zu sparen. Da eine größere Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern erwartet wird, können Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden. Vor, während und nach der Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich mit der SAM GmbH (Telefon 06131 982-980) in Verbindung setzen.

Was kann abgegeben werden, was nicht?

Abgegeben werden können Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe in haushaltsüblichen Kleinmengen. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl nehmen das Altöl von ihren Kundinnen und Kunden kostenlos zurück. Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches angenommen.

Altmedikamente werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Sie können in haushaltsüblichen Mengen in die Restabfalltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und Beipackzettel gehören in die Papiertonne. Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben wandern in den gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer. Vollständig eingetrocknete Dispersionsfarben können über den Restmüll entsorgt werden.

Wo finde ich weitere Termine?

Alle Sammeltermine für Problemabfall im Jahr 2025, ob wochentags in den Ortsgemeinden oder an sechs Samstagen im Jahr bei den WertstoffWirtschaftszentren, stehen online unter www.suedliche-weinstrasse.de/problemabfall. Dort gibt es auch eine Liste, was zum Problemabfall gehört.

Auch im Wertstoffkalender finden sich die Problemabfall-Termine für die eigene Ortsgemeinde, und zwar unten links. Über die SÜW-WertstoffApp sind sie ebenfalls abrufbar: Dort geht es über den Menüpunkt „Mehr” zu den Terminen der Problemabfallsammlung in den Ortsgemeinden. Unter dem Menüpunkt „Recycling” und dem jeweiligen WertstoffWirtschaftszentrum stehen in der App auch die Samstagstermine, an denen Problemabfall in den WertstoffWirtschaftszentren bei Billigheim-Ingenheim und bei Edesheim abgegeben werden kann. Die SÜW-Wertstoff App kann in den App-Stores heruntergeladen werden und ist auch als Web-App im Browser zugänglich, über www.suedliche-weinstrasse.de/wertstoffapp.

Bildunterschrift: Abgegeben werden können unter andrem Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe in haushaltsüblichen Kleinmengen. Symbolfoto: Pixabay