St. Leon-Rot – Mehrere Autoreifen beschädigt – Zeugenaufruf

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Dienstagabend, gegen 19:40 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, stach eine bislang unbekannte Täterschaft in mehrere Autoreifen und beschädigte diese hierbei. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind 16 Fahrzeuge unterschiedlicher Marken betroffen, welche in der Straße Erlengrund, Bahnhofstraße, Hauptstraße, Hebelstraße sowie der Sepp-Herberger-Straße geparkt waren. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Hintergründe der Tat sowie der unbekannte Gegenstand, mit dem die Reifen beschädigt wurden, sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch.

Ein Tatzusammenhang zwischen den hier berichteten Sachbeschädigungen und den Diebstahlsdelikten aus Fahrzeugen, im Ortsteil Rot, besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 06222 5709-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim