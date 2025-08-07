Speyer – Zweiter Geburtstag der Speyrer Mittwochssuppe – Gemeinsam für eine starke Gemeinschaft



Speyer/Metropolregion Region-Neckar – Heute durften wir erneut die beliebte Speyrer Mittwochssuppe in St. Hedwig feiern –

unser Projekt besteht nun bereits seit zwei Jahren!

Seit zwei Jahren setzen wir von Black & Beautiful Speyer uns gemeinsam mit den

Lebensmittelrettern, St. Hedwig / Pax Christi und der SAS dafür ein, Menschen in

unserer Stadt zu unterstützen und zusammenzubringen.

Wir engagieren uns für unsere Gäste – Menschen aus verschiedenen Stadtteilen, der

SAS sowie Mitbürger, die auf unterschiedliche Weise bedürftig sind.

Unser Ziel ist es, allen eine warme Mahlzeit, ein offenes Ohr und ein Stück

Gemeinschaft zu bieten.



Als besonderes Highlight des Tages gab es um 12 Uhr eine erfrischende

Überraschung: Das Team der Mittwochssuppe organisierte wieder den Eiswagen von

Gelati Noemi und spendierte den Gästen einen besonderen Nachtisch.

Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie viel man gemeinsam bewegen kann, um

anderen zu helfen. Ehrenamtliches Engagement ist für alle Beteiligten eine

Herzensangelegenheit, und wir sind dankbar für die gegenseitige Unterstützung und

das Engagement jedes einzelnen.

Zur Feier des Tages gratulierten auch Sozialdezernentin und Bürgermeisterin Monika

Kabs (die ebenfalls aktives Mitglied bei Black & Beautiful ist) sowie MdL Michael

Wagner persönlich.

Mit dem zweiten Geburtstag feiern wir nicht nur zwei Jahre erfolgreiche

Zusammenarbeit, sondern auch den starken Gemeinschaftssinn und das Engagement,

das die Speyrer Mittwochssuppe auszeichnet. Wir freuen uns auf viele weitere

gemeinsame Aktionen und eine weiterhin solidarische Gemeinschaft.

Quelle: Black & Beautiful Speyer