Speyer – Zweiter Geburtstag der Speyrer Mittwochssuppe – Gemeinsam für eine starke Gemeinschaft

Speyer/Metropolregion Region-Neckar – Heute durften wir erneut die beliebte Speyrer Mittwochssuppe in St. Hedwig feiern –
unser Projekt besteht nun bereits seit zwei Jahren!
Seit zwei Jahren setzen wir von Black & Beautiful Speyer uns gemeinsam mit den
Lebensmittelrettern, St. Hedwig / Pax Christi und der SAS dafür ein, Menschen in
unserer Stadt zu unterstützen und zusammenzubringen.
Wir engagieren uns für unsere Gäste – Menschen aus verschiedenen Stadtteilen, der
SAS sowie Mitbürger, die auf unterschiedliche Weise bedürftig sind.
Unser Ziel ist es, allen eine warme Mahlzeit, ein offenes Ohr und ein Stück
Gemeinschaft zu bieten.
Als besonderes Highlight des Tages gab es um 12 Uhr eine erfrischende
Überraschung: Das Team der Mittwochssuppe organisierte wieder den Eiswagen von
Gelati Noemi und spendierte den Gästen einen besonderen Nachtisch.
Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie viel man gemeinsam bewegen kann, um
anderen zu helfen. Ehrenamtliches Engagement ist für alle Beteiligten eine
Herzensangelegenheit, und wir sind dankbar für die gegenseitige Unterstützung und
das Engagement jedes einzelnen.
Zur Feier des Tages gratulierten auch Sozialdezernentin und Bürgermeisterin Monika
Kabs (die ebenfalls aktives Mitglied bei Black & Beautiful ist) sowie MdL Michael
Wagner persönlich.
Mit dem zweiten Geburtstag feiern wir nicht nur zwei Jahre erfolgreiche
Zusammenarbeit, sondern auch den starken Gemeinschaftssinn und das Engagement,
das die Speyrer Mittwochssuppe auszeichnet. Wir freuen uns auf viele weitere
gemeinsame Aktionen und eine weiterhin solidarische Gemeinschaft.
Quelle: Black & Beautiful Speyer