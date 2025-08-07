Speyer – Veranstaltungen des Seniorenbüros im August und September

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Seniorenbüro bietet auch im August sowie September spannende Veranstaltungen für Senior*innen an.

Führung durch den Auwald

Der Seniorenbeirat und die Fachabteilung 250 „Umwelt, Forsten, Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ der Stadt Speyer laden interessierte Senior*innen zu einer Führung im Auwald Speyer ein. Herr Jürgen Walter als Vorsitzender des Beirates für Naturschutz Speyer gibt einen Einblick in die Bedeutung des Auwaldes.

Wann? Samstag, der 23. August 2025, 10 bis 11.30 Uhr

Wo? Parkplatz bei der Rheinfähre, Auwald, Speyer Süd

Die Führung ist aufgrund der Wege nicht barrierefrei. Als teilnehmende Person sollten Sie gut zu Fuß unterwegs sein. Es gibt vor Ort keine Toilettenoption.

Im Anschluss gibt es die Option auf einen kleinen Imbiss und Austausch miteinander.

Interessierte können sich bis zum 18. August 2025 beim Seniorenbüro anmelden. Das Seniorenbüro ist telefonisch unter der Nummer 06232 142661 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de erreichbar. Die Plätze sind begrenzt. Falls Sie eine Mitfahroption zum Auwald benötigen, geben Sie dies bitte bei Ihrer Anmeldung an. Der AWO-Bus steht zur Verfügung.

(Multiplikatoren)Schulung Ernährung

Der Seniorenbeirat und der Internet-Treff F@irNet vom Seniorenbüro Speyer laden zur Teilnahme als Gruppe am theoretischen Online-Teil der Multiplikatorenschulung „Ausgewogen essen – für alle möglich?!“ ein. Es werden die theoretischen Grundlagen zum Thema Ernährungsarmut vermittelt. Welche Herausforderungen und Möglichkeiten gibt es, um eine kostengünstige Ernährung umzusetzen?

Wann? 1. September 2025 von 9 bis 12 Uhr

Wo? Internet-Treff F@irNet des Seniorenbüros, Ludwigstraße 15b, Übertragung der Online-Veranstaltung

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Interessierte können sich bis zum 21. August 2025 beim Seniorenbüro anmelden. Das Seniorenbüro ist telefonisch unter der Nummer 06232 142661 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de erreichbar.

Sie arbeiten mit Menschen über 50 Jahren zusammen, die von den gestiegenen Lebensmittelpreisen besonders betroffen sind? Sie möchten Hilfestellung geben, wie man sich trotz der gestiegenen Lebensmittelpreise ausgewogen ernähren kann?

In dieser Schulung erfahren Sie als Multiplikator*in wie Sie Betroffene begleiten können, um sich ausgewogen und gleichzeitig preisbewusst zu ernähren. Das Konzept umfasst sowohl theoretische als auch praktische Inhalte, um ein nachhaltiges Ernährungsbewusstsein zu fördern.

Direkte Zielgruppe: Multiplikator*innen (z. B. Mehrgenerationenhäuser, Häuser der Familien, Stadtteilbüros/Quartiersbüros, Gemeindeschwestern plus, Seniorenbeauftragte, ehrenamtlich Tätige, Fachkräfte betreutes Wohnen)

Indirekte Zielgruppe: Von Ernährungsarmut gefährdete oder betroffene Verbraucher*innen ab 50 Jahren

Weitere Informationen und FAQs finden Sie auf der Homepage der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/lebensmittel/gesund-ernaehren/gesunde-ernaehrung-fuer-jeden-moeglich-99961.

Die Schulung wurde von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sowie der Vernetzungsstelle Seniorenernährung RLP und der Landeszentrale für Gesundheitsförderung RLP konzipiert und wird vom Landesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz finanziert.

Programm Tagesfahrten 2. Halbjahr 2025

Die Tagesfahrten des Seniorenbüros starten wieder nach der Sommerpause. Folgende Fahrten und Termine stehen im 2. Halbjahr 2025 auf dem Programm.

Mittwoch, 10. September 2025: Rüdesheim

Anmeldung für Vormerkliste: Dienstag, 26. August 2025, von 9.00 bis 12.00 Uhr

Verbindliche Bezahlung: Dienstag, 2. September 2025, von 9.30 bis 10.30 Uhr

Dienstag, 14. Oktober 2025: Pirmasens und Schokoladenmuseum

Anmeldung für Vormerkliste: Dienstag, 30. September 2025, von 9.00 bis 12.00 Uhr

Verbindliche Bezahlung: Dienstag, 7. Oktober 2025, von 9.30 bis 10.30 Uhr

Mittwoch, 12. November 2025: BASF-Besucherzentrum Ludwigshafen und Führung der Baugesellschaft Ludwigshafen (Hochstraßennetz & Stadtteil Mitte)

Anmeldung für Vormerkliste: Dienstag, 28. Oktober 2025, von 9.00 bis 12.30 Uhr

Verbindliche Bezahlung: Dienstag, 4. November 2025, von 9.30 bis 10.30 Uhr

Dienstag, 16. Dezember 2025: Weihnachtsmarkt Hagenau

Anmeldung für Vormerkliste: Dienstag, 2. Dezember 2025, von 9.00 bis 12.00 Uhr

Verbindliche Bezahlung: Dienstag, 9. Dezember 2025, von 9.30 bis 10.30 Uhr

Interessierte können sich zunächst zu den angegebenen Terminen auf die Vormerkliste setzen lassen. Das Seniorenbüro ist telefonisch unter der Nummer 06232 142661 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de erreichbar.

Für die verbindliche Anmeldung und Bezahlung müssen die Teilnehmenden zu den angegebenen Zeiten im Seniorenbüro, Maulbronner Hof 1a, vorbeikommen.

Es gibt bei jeder Tagesfahrt die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen sowie Zeit zur freien Verfügung, z. B. für einen Cafébesuch. Die Fahrten sind nicht barrierefrei. Den Flyer zu den Fahrten mit näheren Informationen zum Ablauf erhalten Sie u.a. im Seniorenbüro oder den Quartiersbüros.

Informationsveranstaltung „Alles geht zusammen…“ bei Kaffee und Kuchen

Die Rheuma-Liga Speyer-Schifferstadt, die Pflegestützpunkte, die Gemeindeschwestern plus, der Seniorenbeirat, die Nachbarschaftshilfe und das Seniorenbüro aus Speyer laden herzlich zur Informationsveranstaltung „Alles geht zusammen…“ ein. Es wird kurze Impulsvorträge der einzelnen Kooperationspartner zu ihrem Angebot für Sie geben. Danach können Sie mit uns ins Gespräch kommen und spezifische Informationen und Materialien für sich selbst mitnehmen. Vor Ort gibt es Kaffee und Kuchen.

Wann? 15. September 2025 von 14 bis 17 Uhr

Wo? Familientreff Süd, Windthorststraße 11, 67346 Speyer

Die Teilnahme ist kostenfrei

Für eine bessere Planbarkeit bitten wir Interessierte sich bis zum 8. September 2025 beim Seniorenbüro anzumelden. Das Seniorenbüro ist telefonisch unter der Nummer 06232 142661 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de erreichbar.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer