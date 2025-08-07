  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Speyer – Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen, gegen 10:00 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw-Fahrer in der Straße Im Neudeck in Speyer durch. Noch bevor die Beamten an das Fahrzeug herantraten, tauschte der 35-jährige Fahrer den Sitzplatz mit seinem Beifahrer. Der 35-Jährige wurde jedoch zuvor eindeutig als Fahrzeugführer erkannt, weshalb seine Fahrtauglichkeit geprüft wurde. Der Mann zeigte hier drogentypische Auffallerscheinungen. Da ein Urintest nicht durchführbar war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, der Fahrzeugschlüssel wurde an den fahrtüchtigen Beifahrer übergeben.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer

  WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Unfall mit Linienbus

    • Mannheim – Unfall mit Linienbus
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch fuhr um kurz vor 19:30 Uhr eine 76-Jährige mit ihrem VW aus dem Helene-Hecht-Ring, welcher ein verkehrsberuhigter Bereich ist, auf die Friedrich-Traumann-Straße. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus. Bei dem Zusammenstoß im Frontbereich der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. ... Mehr lesen»

      • Walldorf – Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person – ERSTMELDUNG

    • Walldorf – Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person – ERSTMELDUNG
      Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Polizei und Rettungsdienst sind aufgrund eines Verkehrsunfalls derzeit an der Kreuzung B 291/L 723 im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Weitere Details zum Unfallgeschehen liegen derzeit noch nicht vor. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeipräsidium Mannheim»

      • Weinheim – Verkehrsunfall mit mehreren PKW auf der Mannheimer Straße

    • Weinheim – Verkehrsunfall mit mehreren PKW auf der Mannheimer Straße
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Feuerwehr Weinheim musste am Donnerstag gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße ausrücken. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote [CS] Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag kurz nach 8 Uhr auf der Mannheimer Straße in Weinheim ereignet. Mehrere Pkw prallten aus noch ungeklärter Ursache zusammen. ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Einbruch in Praxis – Zeugen gesucht

    • Ludwigshafen – Einbruch in Praxis – Zeugen gesucht
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Donnerstag (07.08.2025), gegen 3 Uhr, brachen zwei maskierte Personen in Praxisräumlichkeiten in der Erich-Reimann-Straße ein. Als die Alarmanlage in dem Objekt ertönte, flüchteten die Täter ohne etwas zu entwenden. Durch die alarmierten Polizeikräfte konnte einer der Täter, ein 45-Jähriger, in der Nähe des Tatortes in einem Gebüsch versteckt angetroffen ... Mehr lesen»

      • Bellheim – Taser-Einsatz nach Widerstand

    • Bellheim – Taser-Einsatz nach Widerstand
      Bellheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag, den 06.08.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Germersheim eine Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar gemeldet. Der 30-jährige Mann ging seine Ehefrau hierbei körperlich an. Sie blieb unverletzt. Der Mann wurde von der Polizei aus der Wohnung verwiesen. Nachdem er den Wohnungsverweis am gleichen Abend mehrfach missachtete, wurde ihm die polizeiliche ... Mehr lesen»

      • Sandhausen – SVS und Infront setzen auf Kontinuität – SVS verlängert langjährige Partnerschaft mit Vermarkter Infront

    • Sandhausen – SVS und Infront setzen auf Kontinuität – SVS verlängert langjährige Partnerschaft mit Vermarkter Infront
      Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen und Infront führen ihre erfolgreiche und bereits seit 2012 bestehende Zusammenarbeit fort, sodass Infront damit weiterhin exklusiver Vermarktungspartner des SVS bleibt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser vertrauensvollen Partnerschaft die richtigen Voraussetzungen geschaffen haben, um die Sichtbarkeit, Reichweite und verlässlichen Partnerschaften des SVS ... Mehr lesen»

      • Eberbach – „GUT SANIERT?! ANSEHEN!“ – Saniertes Mehrfamilienhaus besichtigen

    • Eberbach – „GUT SANIERT?! ANSEHEN!“ – Saniertes Mehrfamilienhaus besichtigen
      Eberbach / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Motto „Energetische Sanierung zum Anfassen“ veranstaltet die Stadt Eberbach gemeinsam mit der KLiBA am 20. September 2025 den Aktionstag „GUT SANIERT?! ANSEHEN!“. Engagierte Bewohnerinnen und Bewohner von energetisch sanierten Wohnhäusern in den teilnehmenden Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises öffnen ihre Türen und zeigen der Öffentlichkeit, wie energiesparendes Wohnen ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Schülerinnen und Schüler schlüpfen in die Rolle des Stadtrats

    • Frankenthal – Schülerinnen und Schüler schlüpfen in die Rolle des Stadtrats
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer leitet Planspiel im CongressForum. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wie funktioniert Kommunalpolitik? Welche Entscheidungen trifft ein Stadtrat – und wie läuft eine Sitzung eigentlich ab? Diese Fragen erleben Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 9 am Freitag, 29. August, im Rahmen eines interaktiven Planspiels hautnah. Im CongressForum ... Mehr lesen»

      • Mannheim / Baden-Württemberg – „Sepp-Herberger-Akademie“: für besondere Trainerfortbildung bewerben

    • Mannheim / Baden-Württemberg – „Sepp-Herberger-Akademie“: für besondere Trainerfortbildung bewerben
      Mannheim / Karlsruhe / Metropolregion Rhein-Neckar – Karlsruhe. Zum vierten Mal organisieren der DFB, die DFB-Stiftung Sepp-Herberger, die Bertelsmann Stiftung und die Werte-Stiftung gemeinsam mit dem bfv die „Sepp-Herberger-Akademie“, eine Trainerfortbildung, die Praxistipps und Hilfestellungen an die Hand gibt, um die Wertebildung im Team zu stärken. In diesem Jahr findet die Veranstaltung vom 22. bis ... Mehr lesen»

      • Landau – Günstig zum Hopfenfestival: Shuttlebus bringt Landauerinnen und Landauer am 23. August nach Hagenau

    • Landau – Günstig zum Hopfenfestival: Shuttlebus bringt Landauerinnen und Landauer am 23. August nach Hagenau
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Musik, Tanz, Theater und Dinnershows erwarten die Besucherinnen und Besucher beim 64. „Festival du Houblon“ im elsässischen Hagenau. Vom 19. bis 24. August verwandelt sich Landaus Partnerstadt in ein buntes, internationales Kulturfest. Mit über 50.000 Gästen, mehr als 500 Künstlerinnen und Künstlern sowie einem sechstägigen Programm mit 120 Stunden Live-Performances ... Mehr lesen»

