Sinsheim – Fahrzeug überschlägt sich – NACHTRAG – Frau aus Autowrack befreit – Sachschaden 30.000 Euro

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Mittwochabend, gegen 18.12 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Opelfahrer die Kreisstraße 4284 von Hasselbach kommend in Richtung Ehrstädt. An der Kreuzung zur Kreisstraße 4283 fuhr der 75-Jährige in den Kreuzungsbereich ein, übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten, von rechts aus Richtung Adersbach kommenden, Seat einer 62-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. In der weiteren Folge wurde der Seat abgewiesen, überschlug sich, kam von der Straße ab und blieb in einem angrenzenden Feld liegen.

Die 62-Jährige konnte sich nicht selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde durch Feuerwehrkräfte verletzt geborgen. Da vor Ort die Schwere ihrer Verletzungen nicht einzuschätzen war, wurde die 62-Jährige vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Hier stellten sich die Verletzungen zum Glück in leichterer Art dar. Der 75-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 30 000.- Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen mussten die K 4283 und K 4284 temporär gesperrt werden, wodurch es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

