Sinsheim – 100 Jahre Gartenstadt: Ein gelungenes Jubiläumsfest voller Gemeinschaft und Geschichte

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem bunten Festprogramm und großer Beteiligung feierten die Bewohnerinnen und Bewohner der Gartenstadt Sinsheim am Samstag, den 26.07.2025, das 100-jährige Bestehen ihres traditionsreichen Quartiers rund um den Heinrich-Hagmaier-Platz. Trotz durchwachsenen Wetters war die Stimmung ausgezeichnet – ein Tag voller Musik, Geschichte, Kinderlachen und lebendigem Miteinander.

Bereits am Vormittag eröffnete Thomas Strickler die Feierlichkeiten mit einer Begrüßungsrede, in der er an die ersten Hausbauten vor genau 100 Jahren erinnerte. Sein besonderer Dank galt den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die das Fest mit großem Engagement ermöglicht hatten.

Zum Frühschoppen gab es Weißwurst und Fassbier, begleitet von der Stadtkapelle Sinsheim, die mit zünftiger Blasmusik für eine festliche Atmosphäre sorgte. Ein geschichtlicher Rückblick von Heidemarie Kaiser sowie ein Gedichtvortrag von Stefan Schubert – geschrieben zur Eröffnung des Heinrich-Hagmaier-Platzes vor einem Jahrhundert – boten anschließend unterhaltsame Einblicke in die Vergangenheit der Gartenstadt.

Auch ein kräftiger Regenschauer konnte der Festlaune keinen Abbruch tun: Kurzerhand fanden sich die Gäste unter den Zelten zusammen, bevor das Programm mit Mitmachtänzen, einem reichhaltigen Kaffee- und Kuchenbuffet zugunsten der evangelischen Jugend sowie einer Spielstraße für Kinder weiterging.

Die Seniorenbeauftragte der Stadt Sinsheim, Eva-Maria Auwärter, informierte über Möglichkeiten der Quartiersarbeit im Allgemeinen und der städtischen Seniorenarbeit im Besonderen. Dank ihrem Impuls konnten als finanzielle Unterstützung Fördermittel der Allianz für Beteiligung akquiriert werden.

Höhepunkt am Nachmittag war die Preisverleihung des Gartenstadt-Quiz, bei dem neun Teilnehmende die volle Punktzahl erreichten. Die Entscheidung über die Gewinner traf das Los – gezogen von Erika Bender, langjährige Bewohnerin des Heinrich-Hagmaier-Platzes und Enkelin einer der ersten Hausbesitzerinnen.

Musikalisch rundete das Flöten-Ensemble der Musikschule Sinsheim das Fest mit einem feierlichen Ausklang ab. Die Organisatoren zeigten sich hochzufrieden mit dem Verlauf des Tages und betonten, wie sehr der gemeinsame Einsatz das nachbarschaftliche Miteinander gestärkt habe. „Dieses Fest war nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Ausblick – auf viele weitere Jahre gelebter Gemeinschaft in der Gartenstadt Sinsheim“, so ein Mitglied des Organisationsteams.

Bild (Stadt Sinsheim): Bewohnerinnen und Bewohner der Gartenstadt Sinsheim feiern das 100-jährige Bestehen ihres traditionsreichen Quartiers.

Quelle: Stadt Sinsheim