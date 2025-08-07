Schifferstadt – Strassensperrungen Schulstrasse (ab 25.8.) und Keltenstrasse zwischen Selligstraße und Lillengasse (ab sofort)

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – 25.08.-05.09.: Vollsperrung Teilstück Schulstraße

Von Montag, 25. August bis einschließlich Freitag, 5. September wird das Verbindungsstück der Schulstraße zur Kirchenstraße wegen der Sanierung der Gasleitung voll gesperrt.

Die Stadtverwaltung Schifferstadt dankt allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.

Ab sofort: Vollsperrung der Keltenstraße zwischen Selligstraße und Lillengasse

Ab sofort ist die Keltenstraße zwischen Selligstraße und Lillengasse bis einschließlich 5. September wegen der Erneuerung einer Gasleitung voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

