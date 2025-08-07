Schifferstadt – Grabsteinprüfungen im August

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht hat die Stadt Schifferstadt als Friedhofsträger die Aufgabe, alle Grabsteine auf deren Standfestigkeit zu überprüfen. Das ist wichtig, um etwaigen Unfallgefahren für die Friedhofsbesucher wirksam begegnen zu können. Die Unfallverhütungsvorschriften schreiben vor, eine solche Prüfung einmal jährlich vorzunehmen.

Die Prüfungen sind für den Zeitraum ab 16. August auf dem Waldfriedhof vorgesehen und werden von einem zertifizierten und unabhängigen Prüfer durchgeführt. Die Grabsteinprüfung erfolgt beschädigungsfrei mit modernsten Geräten. Dabei ist es erforderlich, dass die Grabmale einem Druck von 300 N – was 30 Kg entspricht – standhalten.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt