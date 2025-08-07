Sandhausen – “Wir müssen uns auf ein breites Spektrum vorbereiten!“ – Vorbericht zum Spiel des SV Sandhausen in Stuttgart

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Auswärtsfahrt führt den SV Sandhausen ins traditionsreiche Stadion auf der Waldau: Am Sonntag, den 10. August, trifft der SVS auf den

SV Stuttgarter Kickers, die Partie startet um 14 Uhr. Über die Vorbereitung, den Gegner und die erste Partie spricht Chefcoach Olaf Janßen im Interview.

Olaf Janssen über…

… die beiden letzten Spiele: Zum Saisonauftakt zu verlieren, ist natürlich nicht angenehm. Da ist so viel zusammengekommen. Alleine die beiden Slapstick-Gegentore betrachtet, das ist verrückt. Aber so ist der Fußball. Aus den beiden Partien konnten wir dennoch unheimlich viele Erkenntnisse gewinnen und haben in den letzten Tagen eine noch intensivere Analyse betrieben, um die Jungs bestmöglich abzuholen. Dieses Wissen direkt nach der ersten Woche zu haben, ist ein Geschenk.

… die Rolle der Fans: Obwohl wir am Freitag unser klares Ziel, die Partie zu gewinnen, nicht erreicht haben, waren die Reaktionen danach außergewöhnlich: Das ganze Stadion hat uns vertraut, das war nach Abpfiff sichtbar. Die Unterstützung, auch am Dienstag in Kirchheim, ist überragend – das wird uns extrem helfen.

… die Englische Woche: Nach der Niederlage am Freitag war es super, direkt am Dienstag das nächste Spiel vor der Brust zu haben. Die hohe Belastung ist noch kein Thema, die Englische Woche ist eher ein großer Vorteil, denn Spielminuten sind die beste athletische Anpassung.

… das Personal gegen Stuttgart: Bei Yanis Outman und David Mamutovic geht es schneller als erwartet, sie kommen möglicherweise schon im Oktober zurück. Bei Jannik Graf (Riss des Außenmeniskus) wird es bis zur Rückrunde dauern. Ansonsten sind alle Jungs fit.

… den Gegner: Ich erwarte die Kickers im 4-3-3, einem sehr variablen Spielaufbau. Das sieht richtig nach Fußball aus. Eine sehr interessante Mannschaft, der ich trotz der Verjüngung viel zutraue.

… die Partie: Wir müssen variabel sein, uns auf ein breites Spektrum vorbereiten. Unser Matchplan ist natürlich auf den Gegner angepasst.

Wichtig wird dennoch sein, die Ruhe zu bewahren und unserem Weg zu vertrauen: Wir wollen mehr den Ball haben, intensiv gegen den Ball arbeiten und zu vielen frühen Balleroberungen kommen.

Quelle: SV Sandhausen