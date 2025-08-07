Sandhausen – SVS und Infront setzen auf Kontinuität – SVS verlängert langjährige Partnerschaft mit Vermarkter Infront

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen und Infront führen ihre erfolgreiche und bereits seit 2012
bestehende Zusammenarbeit fort, sodass Infront damit weiterhin exklusiver
Vermarktungspartner des SVS bleibt.
„Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser vertrauensvollen Partnerschaft die
richtigen Voraussetzungen geschaffen haben, um die Sichtbarkeit, Reichweite
und verlässlichen Partnerschaften des SVS weiter gezielt auszubauen“, erklärt
SVS-Präsident Jürgen Machmeier. Geschäftsführer Volker Piegsa ergänzt: „Die
Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unserem
Vermarktungspartner ist ein starkes Signal. Gemeinsam mit Infront möchten wir
den Weg der konsequenten Weiterentwicklung unserer Vermarktung fortsetzen.“
Wie bisher umfasst die Kooperation die exklusive Vermarktung sämtlicher
stadion- und vereinsbezogener Rechte inklusive Hospitality. Durch die enge
persönliche Betreuung vor Ort sorgt Infront dafür, dass der Verein mit
professionellen Vermarktungsstrukturen gut aufgestellt ist.
Marco Sautner, Managing Director von Infront Germany, betont: „In
herausfordernden Situationen zeigt sich, wie belastbar eine gewachsene
Partnerschaft wirklich ist. Wir glauben an die Entwicklungsmöglichkeiten des SV
Sandhausen, nicht zuletzt mit Blick auf die langjährige sportliche Stabilität in der
2. Bundesliga. Der Verein hat gezeigt, dass er das sportliche Niveau und die
Strukturen dafür mitbringt. Gemeinsam mit dem Team vor Ort schaffen wir die
Grundlage, um den SVS auch in einem veränderten Umfeld professionell zu
begleiten und wirtschaftlich tragfähige Lösungen umzusetzen.“
In den vergangenen Monaten konnten gemeinsam zahlreiche Partnerschaften
verlängert oder neue Mitstreiter gewonnen werden. Dazu zählen unter anderem
die Deutsche Saatgut auf dem Trikot-Ärmel, SKADEC als offizieller
Trainingspartner und HCM SSC, die ihr Engagement ausweiten und bereits auf
dem Rücken der Sandhäuser Trikots zu sehen sind. Auch im neuen sportlichen
Umfeld der Regionalliga Südwest bleibt das Ziel, starke Partnerschaften
aufzubauen und bestehende Kooperationen weiterzuentwickeln.
Neue Leitung im Infront-Team
Im Zuge der Verlängerung übernimmt Laura Schwinn die Infront-Teamleitung am
Standort Sandhausen. Sie ist seit mehreren Jahren Teil des Teams vor Ort und
kennt den Verein und sein Umfeld bestens. Mit ihrer Erfahrung und ihrem
gewachsenen Netzwerk ist sie optimal für ihre neue Rolle geeignet. „Über die
Jahre ist mit dem SVS eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden. Ich
freue mich sehr, in meiner neuen Rolle noch mehr Verantwortung zu übernehmen
und gemeinsam mit dem Verein sowie unseren Partnern neue Impulse zu setzen“,
sagt Laura Schwinn, Infront-Teamleiterin beim SV Sandhausen.
Quelle: SV Sandhausen