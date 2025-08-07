Sandhausen – SVS und Infront setzen auf Kontinuität – SVS verlängert langjährige Partnerschaft mit Vermarkter Infront

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen und Infront führen ihre erfolgreiche und bereits seit 2012

bestehende Zusammenarbeit fort, sodass Infront damit weiterhin exklusiver

Vermarktungspartner des SVS bleibt.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser vertrauensvollen Partnerschaft die

richtigen Voraussetzungen geschaffen haben, um die Sichtbarkeit, Reichweite

und verlässlichen Partnerschaften des SVS weiter gezielt auszubauen“, erklärt

SVS-Präsident Jürgen Machmeier. Geschäftsführer Volker Piegsa ergänzt: „Die

Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unserem

Vermarktungspartner ist ein starkes Signal. Gemeinsam mit Infront möchten wir

den Weg der konsequenten Weiterentwicklung unserer Vermarktung fortsetzen.“

Wie bisher umfasst die Kooperation die exklusive Vermarktung sämtlicher

stadion- und vereinsbezogener Rechte inklusive Hospitality. Durch die enge

persönliche Betreuung vor Ort sorgt Infront dafür, dass der Verein mit

professionellen Vermarktungsstrukturen gut aufgestellt ist.

Marco Sautner, Managing Director von Infront Germany, betont: „In

herausfordernden Situationen zeigt sich, wie belastbar eine gewachsene

Partnerschaft wirklich ist. Wir glauben an die Entwicklungsmöglichkeiten des SV

Sandhausen, nicht zuletzt mit Blick auf die langjährige sportliche Stabilität in der

2. Bundesliga. Der Verein hat gezeigt, dass er das sportliche Niveau und die

Strukturen dafür mitbringt. Gemeinsam mit dem Team vor Ort schaffen wir die

Grundlage, um den SVS auch in einem veränderten Umfeld professionell zu

begleiten und wirtschaftlich tragfähige Lösungen umzusetzen.“

In den vergangenen Monaten konnten gemeinsam zahlreiche Partnerschaften

verlängert oder neue Mitstreiter gewonnen werden. Dazu zählen unter anderem

die Deutsche Saatgut auf dem Trikot-Ärmel, SKADEC als offizieller

Trainingspartner und HCM SSC, die ihr Engagement ausweiten und bereits auf

dem Rücken der Sandhäuser Trikots zu sehen sind. Auch im neuen sportlichen

Umfeld der Regionalliga Südwest bleibt das Ziel, starke Partnerschaften

aufzubauen und bestehende Kooperationen weiterzuentwickeln.

Neue Leitung im Infront-Team

Im Zuge der Verlängerung übernimmt Laura Schwinn die Infront-Teamleitung am

Standort Sandhausen. Sie ist seit mehreren Jahren Teil des Teams vor Ort und

kennt den Verein und sein Umfeld bestens. Mit ihrer Erfahrung und ihrem

gewachsenen Netzwerk ist sie optimal für ihre neue Rolle geeignet. „Über die

Jahre ist mit dem SVS eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden. Ich

freue mich sehr, in meiner neuen Rolle noch mehr Verantwortung zu übernehmen

und gemeinsam mit dem Verein sowie unseren Partnern neue Impulse zu setzen“,

sagt Laura Schwinn, Infront-Teamleiterin beim SV Sandhausen.

Quelle: SV Sandhausen