Neckargemünd – Abweichender Betrieb wegen Bauarbeiten

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In Neckargemünd werden im Zeitraum von Montag, 11. August, bis voraussichtlich Mittwoch, 8. Oktober 2025, abwechselnd mehrere Straßen wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkung auf die rnv-Buslinie 35.
Phase 1 bzw. 5 – 11. August bis 24. August sowie 28. September bis 24. Oktober
Umleitung in Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum zwischen Schützenhausbrücke und Stadttor
Entfall der Haltestellen Hanfmarkt und Neckargemünd Altes Rathaus
zusätzliche Bedienung der Haltestelle Eisenbahnbrücke
Phase 2 bzw. 4 – 25. August bis 27. August sowie 24. September bis 27. September
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schützenhausbrücke und Stadttor
Entfall der Haltestellen Hanfmarkt, Letzter Heller und Neckargemünd Altes Rathaus
zusätzliche Bedienung der Haltestelle Eisenbahnbrücke
Phase 3 – 28. August bis 14. September
Umleitung in Fahrtrichtung Wieblingen Nord zwischen Stadttor und Schützenhausbrücke
Entfall der Haltestellen Letzter Heller und Hanfmarkt
zusätzliche Bedienung der Haltestelle Eisenbahnbrücke
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH