Neckargemünd – Abweichender Betrieb wegen Bauarbeiten

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In Neckargemünd werden im Zeitraum von Montag, 11. August, bis voraussichtlich Mittwoch, 8. Oktober 2025, abwechselnd mehrere Straßen wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkung auf die rnv-Buslinie 35.

Phase 1 bzw. 5 – 11. August bis 24. August sowie 28. September bis 24. Oktober

 Umleitung in Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum zwischen Schützenhausbrücke und Stadttor

 Entfall der Haltestellen Hanfmarkt und Neckargemünd Altes Rathaus

 zusätzliche Bedienung der Haltestelle Eisenbahnbrücke

Phase 2 bzw. 4 – 25. August bis 27. August sowie 24. September bis 27. September

 Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schützenhausbrücke und Stadttor

 Entfall der Haltestellen Hanfmarkt, Letzter Heller und Neckargemünd Altes Rathaus

 zusätzliche Bedienung der Haltestelle Eisenbahnbrücke

Phase 3 – 28. August bis 14. September

 Umleitung in Fahrtrichtung Wieblingen Nord zwischen Stadttor und Schützenhausbrücke

 Entfall der Haltestellen Letzter Heller und Hanfmarkt

 zusätzliche Bedienung der Haltestelle Eisenbahnbrücke

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH