Mosbach-Bergfeld – Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Mosbach-Bergfeld/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag auf dem Mosbacher Bergfeld. Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Polo die Landesstraße 527 von Sulzbach kommend in Richtung Mosbach. Als er nach links in Richtung des Stockbronner Hofs abbiegen wollte, übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 24-Jährigen auf dessen Yamaha und setzte zum Abbiegevorgang an. Dies nahm der Motorradfahrer wahr und sprang von seiner Maschine. Die Yamaha rutsche daraufhin in die rechte Fahrzeugseite des VWs. Der Zweiradfahrer zog sich bei dem Sprung leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung in Krankenhaus war nicht von Nöten. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn