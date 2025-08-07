Mauer – 45-Jähriger wegen des Verdachts der versuchten schweren Vergewaltigung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 45-jährigen Mann erlassen. Ihm wird eine versuchte schwere Vergewaltigung vorgeworfen. Der Tatverdächtige soll am Dienstag, 05. August 2025, gegen 21:30 Uhr vom Bahnhof Meckesheim auf einem Feldweg entlang der Bahngleise in Richtung Mauer gelaufen sein. Eine ihm unbekannte, junge Frau im Alter von 16 Jahren sei zu dieser Zeit ebenfalls zu Fuß auf diesem Feldweg unterwegs gewesen, habe sich allerdings einige Meter vor ihm befunden. Als der Tatverdächtige das Mädchen eingeholt habe, hätte er dieses in das angrenzende Maisfeld gestoßen, so dass das Mädchen rücklings zu Boden gefallen sei. Im weiteren Verlauf habe er sich über sein Opfer gekniet, ihr den Mund zugehalten und dann zunächst seinen Unterleib und in der Folge auch den der jungen Frau entkleidet. Aufgrund der vehementen Gegenwehr des Opfers habe der 45-Jährige letztendlich von der Minderjährigen abgelassen und sei mit heruntergelassener Hose davongelaufen.

Durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden umgehend umfassende Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg eingeleitet, welche letztendlich am Mittwochabend, 06. August 2025, zur Identifizierung und Ergreifung des Täters führten. Am 07. August 2025 wurde der 45-Jährige der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen versuchter schwerer Vergewaltigung aufgrund einer bestehenden Fluchtgefahr erließ. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Heidelberg