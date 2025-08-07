Mannheim – SPD 60plus: Heute ist ein dunkler Tag für unsere Demokratie

Mannheim / Metropolregion Rhein-neckar – Die Arbeitsgemeinschaft 60plus der Mannheimer SPD ist bestürzt darüber, dass sich eine standhafte Demokratin wie Frau Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf für das Amt einer Bundesverfassungsrichterin jetzt zurückzieht.

Wenn sich solche Kampagnen gegen ausgewiesene fachkundige Juristinnen und Experten durchsetzen, dann hat die Demokratie in unserem Land Schaden genommen. Das muss man ernst nehmen. Was der SPD-Arbeitsgemeinschaft große Sorgen macht, ist, dass rechte Netzwerke es wirklich geschafft haben, eine Kampagne gegen Frau Brosius-Gersdorf zu führen.

Die CDU-Bundestagsfraktion war nicht dazu in der Lage, Frau Brosius-Gersdorf wenigstens zu einem Gespräch einzuladen. Das ist bestürzend und bedarf der Aufarbeitung. Man kann nur hoffen, dass die Richterwahl nicht dauerhaft beschädigt wurde. Und wir müssen als stabile Demokratinnen und Demokraten jeden Tag alles dafür tun, dass unsere Demokratie wehrhaft bleibt.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft 60plus im SPD-Kreisverband Mannheim