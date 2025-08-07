Ludwigshafen – Zwölf neue Nisthöhlen für Mauersegler in der Richard-Dehmel-Straße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwölf neue Nisthöhlen für Mauersegler in der Richard-Dehmel-Straße

• Im Dichterquartier wurden weitere Nisthöhlen für Gebäudebrüter angebracht

• Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Naturschützer Klaus Eisele und Wohnungsunternehmen Vonovia

• Vonovia spendet 2.500 Euro für die Anschaffung und Anbringung der Nistmöglichkeiten

– Am 4. August gingen sie in die Luft:

Mithilfe einer Hubarbeitsbühne wurden zwölf Nistmöglichkeiten für Mauersegler – verteilt auf sechs Doppelnistkästen – unter dem Dachüberstand von zwei Gebäuden des Wohnungsunternehmens

Vonovia in der Richard-Dehmel-Straße 23 und 25 angebracht.

Klaus Eisele, Fachmann für Natur- und Artenschutz, wählte die Nistkästen aus und begleitete deren Anbringung vor Ort. Vonovia stellte zum zweiten Mal Gebäude im Dichterquartier zur Verfü-

gung und unterstützte diese Aktion des Gebäudenaturschutzes mit einer Spende in Höhe von 2.500 Euro.

Förderung der Biodiversität in Ludwigshafen

In urbaner Umgebung finden Nischen- und Gebäudebrüter wie Mauersegler, Turmfalken oder Sperlinge kaum noch Brutplätze.

Klaus Eisele setzt sich mit Leidenschaft seit Jahrzehnten u. a. für den Gebäudenaturschutz in Ludwigshafen ein: „In Ludwigshafen haben wir in unermüdlicher Arbeit über 3.500 Nistmöglichkeiten

an Gebäuden geschaffen. Den Brutraumverlust durch energetische Sanierungen können wir nur mit Partnern wie Vonovia ausgleichen, die auch im Nachgang zu Gebäudedämmungen die Anbringung von Nistkästen ermöglichen,“ erläutert Eisele, Leiter der Naturschutzgruppe der Ornithologischen Beobachtungsstation Altrhein, die mit dem KaMaNatur e. V. kooperiert.

Zielvogelart für die neuen Nistkästen im Dichterquartier ist der Mauersegler. Doch laut Eisele sei es durchaus normal, dass auch Meisen, Haussperlinge oder Baumhummeln die neuen Behausungen nutzen.

Bereits 2023 arbeitete Vonovia mit Eisele zusammen, um 20 Nistkästen an den Beständen des Wohnungsunternehmens in der Richard-Dehmel- und Fontanestraße anzubringen. Vonovia Bewirtschafterin Brigitte Koch sagt: „Dank der fachmännischen Beratung von Herrn Eisele konnten wir eine Vielzahl von Nisthilfen anbringen. Wir freuen uns, dass die Nisthilfen von den Tieren gut angenommen wurden und wir dadurch einen Beitrag zum Gebäudenaturschutz leisten.“

Die Spende an den KaMaNatur e. V. gehört zu einem Programm, mit dem Vonovia bundesweit gesellschaftliches Engagement fördert. Gemeinsam mit städtischen Verwaltungen, Sozialverbänden,

Kirchen, Nachbarschaftsinitiativen, Quartiers- und Sportvereinen und anderen Akteuren unterstützt das Wohnungsunternehmen so das Zusammenleben in Städten.

Insgesamt hat Vonovia in Ludwigshafen einen Bestand von rund 800 Wohnungen.

Bild: Montage von zwölf Nistmöglichkeiten für Mauersegler unter dem Dach der Richard-Dehmel-Straße 23 und 25 im Beisein von Naturschützer Klaus Eisele (2. v. r.) und Vonovia Bewirtschafterin

Brigitte Koch (2. v. l.) Bildrechte: Vonovia / Raffael Braun